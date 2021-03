Lira ameaça com impeachment

Deputado Artur Lira deu a entender que perdeu a paciência com o governo e que não quer ser sócio do desastre. "Estou apertando um sinal amarelo para quem quiser enxergar” advertiu Lira edit

Falando no plenário da Câmara dos Deputados, no fim de tarde, o presidente da Casa, Artur Lira deu a entender que perdeu a paciência com o governo e que não quer ser sócio do desastre.

“Remédios políticos no Parlamento são todos amargos. E alguns fatais”, afirmou.

“Não vamos continuar votando e seguindo esse protocolo para não errar se fora daqui erros primários, erros desnecessários erros inúteis acontecem”.

“Estou apertando um sinal amarelo para quem quiser enxergar” advertiu.

Mais claro impossível.

