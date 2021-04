"Satisfeito com os R$ 38,1 bi em emendas no orçamento, não fala mais em combate à covid como prioridade", escreve Alex Solnik, do Jornalistas pela Democracia, em referência ao presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP-AL. "Muito útil para Bolsonaro, Lira é 100% inútil para a sociedade brasileira", acrescenta edit