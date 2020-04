Live de famosos vira pretexto para festinhas particulares e novas contaminações

Desde que o confinamento começou, os shows dos famosos em lives, para contribuir no isolamento social, virou uma febre entre os brasileiros. Tem sertanejo, samba, pagode e muitas postagens do público que, em casa, vibra com seu artista favorito.

Inciativa bacana, importante. No entanto, o que era pra ser algo para entreter de forma individual, virou, em muitas vezes, o encontro com a galera nas residências. Chama vizinho, namorado, primo do namorado, sogra, pai, mãe, cachorro periquito e avó do periquito.

Acende a churrasqueira e muita cantoria. Muitos abraços e beijos apertados. Selfies, declarações.

Não me contaram, eu vi. Nas ruas, as pessoas amontoam-se nas filas para comprar algo essencial para sobrevivência humana, e não, não é papel higiênico (risos). A fissura pelos ovos de páscoa fizeram os brasileiros formarem grande aglomerações.

Voltando as festinhas, fiquei perplexa com os stories nas minhas redes durante o feriado. Era churrasco, encontro de família, azaração. Tudo como se estivéssemos no início do ano, como se nada estivesse acontecendo com o mundo.

As pessoas pensam que o vírus fica da porta para fora, como se a casa fosse um santuário protetor . “No bar é arriscado, tá fechado, então que a alegria continue em nossas residências”.

É de um individualismo e egoísmo sem precedentes. Enquanto milhares de profissionais de saúde arriscam-se nos corredores dos hospitais e tantos familiares não podem ao menos acompanhar o enterro de seus entes, uma parcela da população ainda insiste em bancar o “vida loka” e sair por fazendo suas festinhas.

Mais de mil mortos no Brasil. “Ah, mas nem da minha família mesmo”.

Não faço mais um apelo, é nível desespero mesmo. Botem a mão na consciência, é um sacrifício agora em nome da sobrevivência. Eu sei que é um saco, um tédio, que é legal abraçar, beijar, encontrar a turma, mas essa postura agora apenas aumenta as chances de vivermos uma tragédia anunciada nos próximos dias.

Fiquem em casa. Sem festas.

