Longevidade deve estar aliada a uma vida saudável

A expectativa de vida dos brasileiros aumentou significativamente nas últimas décadas. Para muitas pessoas, esse conceito está associado apenas a viver mais, e poder chegar aos 80, 90 e até 100 anos de idade. No entanto, a longevidade vai além da quantidade de aniversários: significa viver uma vida longa com qualidade, priorizando não apenas os anos vividos, mas também a saúde física, mental e o bem-estar.

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2023, mostra que a expectativa de vida no país chegou a 76,4 anos, superando o patamar pré-pandemia da Covid-19. Na prática, uma pessoa nascida no Brasil naquele ano tinha expectativa de viver, em média, até os 76,4 anos — um acréscimo de 11,3 meses em relação ao ano anterior. Para os homens, o aumento foi de 12,4 meses, passando de 72,1 para 73,1 anos. Entre as mulheres, o ganho foi de cerca de 10,5 meses, com avanço de 78,8 para 79,7 anos.

Pesquisas sobre o tema são essenciais para compreender os caminhos para envelhecer bem. Médicos e especialistas reforçam que, assim como uma poupança, para chegar aos 60, 80 ou até 100 anos com saúde, é preciso adotar práticas saudáveis ao longo da vida. Esse conjunto de iniciativas inclui alimentação equilibrada, sono de qualidade, prática regular de atividades físicas e acompanhamento médico. Esses cuidados são fundamentais para reduzir o risco de doenças como demência e enfermidades cardiovasculares, entre outras.

Atenta ao envelhecimento da população, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa (Fenae) vem adotando, ao longo dos anos, ações que promovem qualidade de vida e incentivam a prática esportiva entre empregados e aposentados da Caixa associados às Apcefs em todo o país. Entre essas iniciativas está o programa O Meu Ideal, que foca na melhoria da qualidade de vida de aposentados e pensionistas, incentivando um estilo de vida mais saudável. Além de atuar no ambiente virtual, o programa promove atividades presenciais, com dinâmicas voltadas ao bem-estar e palestras informativas sobre cuidados com a saúde na terceira idade.

Outra iniciativa é a criação dos Jogos Fenae+. A segunda edição será realizada de 26 a 29 de novembro, em São Luís (MA), reunindo 800 empregados e aposentados da Caixa com mais de 55 anos. O evento da Fenae é um importante estímulo à prática esportiva e à convivência social. Além das provas, distribuídas em 13 modalidades individuais, em duplas e coletivas, a programação reforça a integração entre os participantes, fortalecendo vínculos e promovendo estilos de vida mais saudáveis.

Para nós da Fenae, os Jogos Fenae+ são mais uma forma de reforçar a importância de políticas que valorizem a qualidade de vida, estimule a prática esportiva e o respeito às pessoas idosas. O evento foi pensado para promover saúde física, interação social e bem-estar. Queremos que os participantes se sintam acolhidos e motivados a manter uma vida ativa, alcançando a tão sonhada longevidade com qualidade.