Luiz Marinho e as pautas trabalhistas hoje

Na entrevista concedida à Folha neste domingo, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, deixa claro que o debate sobre o fim da escala 6x1 ultrapassou o campo técnico e se transformou em símbolo político. Mais do que um tema legislativo, tornou-se prioridade real do governo. Ao defender a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, com limite de 8 horas diárias, Marinho sustenta que essa mudança já representaria, na prática, o fim da escala 6x1. A proposta de 36 horas, prevista em emendas constitucionais, é considerada por ele legítima, porém de difícil aprovação diante da atual composição do Congresso Nacional - reconhecimento que demonstra leitura realista da correlação de forças.

Marinho procura afastar o tema da lógica do “Fla-Flu” ideológico. Afirma que não se trata de impor derrotas ao empresariado, mas de construir um ambiente de negociação capaz de produzir avanços graduais e sustentáveis. A redução para 40 horas, segundo ele, apresenta maior viabilidade política e poderia inaugurar um novo equilíbrio nas relações de trabalho no Brasil. Ao fazer essa escolha estratégica, o ministro demonstra pragmatismo: preserva o horizonte histórico da redução maior da jornada, mas prioriza o que é possível aprovar no curto prazo.

O ministro sustenta que o mundo do trabalho mudou profundamente, que o Brasil precisa responder às transformações tecnológicas e que produtividade não pode continuar dissociada de qualidade de vida. Ao mesmo tempo, reconhece que o setor empresarial apresenta cálculos de impacto e alertas sobre riscos econômicos. Sua postura, no entanto, não é desqualificar esses números, mas insistir que o debate não pode ser capturado apenas por projeções de custo. Ao acenar para reuniões com empresários e com o presidente do IBGE, Marcio Pochmann, sinaliza que quer qualificar a discussão com dados concretos e não apenas com retórica política.

Outro eixo importante explorado na entrevista é a regulamentação do trabalho por aplicativos. Marinho relata que o governo discute o tema com empresas e trabalhadores desde 2023, buscando uma solução intermediária que assegure direitos básicos - como contribuição previdenciária e proteção social - sem descaracterizar completamente o modelo de negócios das plataformas. Reconhece que a proposta não agradará integralmente a nenhum dos lados, mas pode representar avanço diante do vazio regulatório atual. Ao afirmar que as empresas resistiram à fixação de um salário-mínimo de remuneração para os trabalhadores, classificando essa resistência como inaceitável, o ministro deixa explícito que há limites para a negociação. Ao mesmo tempo, destaca que o debate começa a ser destravado, o que indica movimentação política concreta.

A entrevista também aborda temas sensíveis, como a pejotização e decisões recentes do Supremo Tribunal Federal. Marinho defende que o debate sobre vínculos de trabalho não pode ser terceirizado exclusivamente ao Judiciário e que o Congresso precisa reassumir protagonismo na definição das regras. Para ele, o excesso de judicialização gera insegurança jurídica e distorce o papel institucional de cada Poder, além de transferir para os tribunais uma responsabilidade que é essencialmente política.

Há ainda uma dimensão histórica implícita em sua fala. Ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e com trajetória vinculada ao sindicalismo e à Central Única dos Trabalhadores, Marinho sinaliza que o governo tenta recolocar as pautas trabalhistas no centro da agenda sem simplesmente reproduzir fórmulas do passado. Reconhece que o mercado de trabalho atual é mais fragmentado, digitalizado e marcado pela informalidade, o que exige novas soluções e novos pactos sociais.

Como síntese, a entrevista revela um ministro que combina identidade política e pragmatismo institucional. Há clareza de horizonte - ampliar direitos e melhorar as condições de vida de quem trabalha -, mas também consciência dos limites impostos pelo Congresso. Entre o ideal das 36 horas e a viabilidade das 40, Marinho aposta no passo possível, sustentando que, no Brasil de hoje, avançar concretamente pode ser mais transformador do que defender propostas que não saem do papel.

No entanto, a própria entrevista deixa subentendido um ponto central: nenhuma dessas mudanças avançará apenas pelo convencimento técnico. O comando para a mobilização está dado pelo governo. A aprovação de medidas que interessem aos trabalhadores e trabalhadoras dependerá de pressão social organizada. Isso exige mobilização nas redes, sim - mas, sobretudo, nas ruas. Porque as ruas ainda não foram substituídas por likes e compartilhamentos, e é nelas que a correlação de forças realmente se altera.