Desde a primeira campanha de reeleição, em 1998, um fenômeno se repete: a seis meses das eleições, os que a tentavam estavam em primeiro lugar nas pesquisas e com larga vantagem sobre o segundo colocado.

Em abril de 1998, o presidente Fernando Henrique Cardoso tinha 41%. Lula em segundo, com 25%.

Em abril de 2006, o presidente Lula tinha 40%. O dobro de Alckmin, vice-líder.

Em abril de 2014, a presidente Dilma tinha 38% contra 16% de Aécio.

A situação de Bolsonaro é inédita.

O último Datafolha dá 21 pontos de vantagem para Lula - 48% a 27% -, no Ipespe de hoje a diferença é de 11 pontos - 45% a 34% - mas as colocações não mudam. É sempre Lula em primeiro e Bolsonaro em segundo. Lula se aproximando dos 50% e Bolsonaro patinando nos 30%, no caso mais otimista para ele.

O que também torna a derrota de Bolsonaro inevitável é a alta rejeição, também recorde entre ex-presidentes a cinco meses das eleições.

Em maio de 1998, a rejeição de FHC era de 26%.

Em maio de 2006, 27% rejeitavam Lula.

A rejeição de Dilma, em maio de 2014, bateu em 35%.

Em maio de 2022, 54% rejeitam Bolsonaro.

Ninguém se elege com rejeição acima de 50%. Se a maioria não vota nele de jeito nenhum, não tem como ganhar a maioria indispensável no segundo turno.

Lula ainda não ganhou, mas Bolsonaro já perdeu.

