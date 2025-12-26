Lula apresenta aposta lúcida para nosso futuro

Lição de casa disponível às interessadas e interessados no debate sobre os rumos do país e seu futuro, em seu pronunciamento na virada do ano Lula consumiu poucos minutos para falar sobre o essencial.

Lembrou o dado fundamental, que diz respeito a todos e cada um dos brasileiros e brasileiras, em particular aqueles e aquelas que vivem nos degraus mais inferiorizados de uma sociedade muito desigual.

Numa boa síntese de um projeto histórico de desenvolvimento com distribuição de renda que marca uma passagem — única — pela história do país, Lula recordou o básico.

Como é obrigatório, pois se trata de um processo histórico, mais uma vez falou de um país que "saiu do mapa da fome".

Também sublinhou o esforço pela igualdade, traço essencial de suas gestões ("crescimento com distribuição de renda"), levando notícias importantes para a grande maioria ("menor taxa de desemprego" e "melhor renda média").

Numa observação que reforça uma prioridade atual e sempre necessária, sublinhou o esforço "contra a violência contra mulher", definido como um "compromisso de alma" para enfrentar uma tragédia que persiste em nossa vida cotidiana.

Lembrou o fim da jornada de trabalho de 6 por 1, sublinhando que se trata de uma conquista que assegura o "direito ao tempo".

Sem ufanismo fora de hora nem celebração exagerada, Lula resumiu o ano que terminou numa frase: "O povo brasileiro venceu."

Não poderia haver uma frase mais adequada para a passagem de 2025, com suas mazelas e conquistas.

Alguma dúvida?