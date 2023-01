Lula assume o comando

Apoie o 247

ICL

Por Alex Solnik

Ao trocar o comandante do Exército, general Júlio César Arruda, de forma rápida e surpreendente, Lula mostrou, para os militares e para os brasileiros, que no seu governo o poder civil desarmado manda nos militares, tal como prescreve a constituição.

Lula assumiu o comando. Civil e militar.

O novo comandante, general Tomás Paiva, também surpreendeu o país, ontem, com um discurso enfático em defesa da democracia, coisa que o ex-comandante nunca tinha feito. Muito ao contrário.

A perda de confiança ocorreu em razão da manutenção do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, no comando de um batalhão de Goiânia depois das graves revelações a seu respeito a partir de investigações sobre as movimentações financeiras do ex-presidente.

Na sexta-feira, Lula exigiu a exoneração de Cid, por meio do ministro da Defesa, mas o general Júlio César Arruda refugou, o que mostrou a Lula, suas ligações com Bolsonaro.

Lula começou, de fato, a desbolsonarização das Forças Armadas. É a sua segunda posse.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.