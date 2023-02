Lula ataca juro alto do BC com juro baixo da CEF para economia crescer

Apoie o 247

Veneno de cobra contra veneno de cobra; Lula está jogando com homeopatia econômica; faz como os chineses; aposta nos bancos públicos para dinamizar a economia com juros baixos; é o Estado, maior acionista dos bancos de desenvolvimento, que dita a política macroeconômica; predomina banco público defensor do interesse público, na tarefa de dinamizar demanda global com crédito barato à produção e ao consumo.

Por isso, o presidente, passa a usar o BNDES como dinamizador da reindustrialização; segue Getúlio Vargas, a quem os chineses copiaram, como lembra o economista nacionalista, Luiz Gonzaga Belluzzo; o criador do Estado Novo, da política macroeconômica nova, nacionalista, tinha dois objetivos para alavancar a indústria nacional; primeiro, valorização do trabalho; segundo, criar empresas estatais de energia – Petrobrás e Eletrobrás –; e, terceiro, fomentar banco de desenvolvimento, BNDES, banco público, para financiar as empresas, com a poupança das empresas públicas, funcionando como agentes econômicos.

Getúlio reconhecia o papel das empresas estatais como guerreiras nacionalistas para competir no mercado com empresas nacionais em escala global, por meio dos bancos públicos; é o que Lula, no calor da luta política contra o BC Independente, passa a fazer com outro grande banco público, a Caixa Econômica Federal(CEF); por meio dela, alavanca o mercado imobiliário da casa popular, com programa Minha Casa Minha Vida.

Tanto banco público, CEF, agente desenvolvimentista, como as estatais de energia, são capitalizadoras do mercado privado, que não vai aos investimentos puxando os próprios cabelos; precisa do Estado nessa tarefa; público e privado, irrigados a juros baixos, para puxar a demanda global é a tarefa desenvolvimentista lulista nesse momento.

Caso contrário, não cumprirá promessa de campanha eleitoral e corre risco de fortalecer retorno do bolsonarismo fascista.

BC INDEPENDENTE ANTINACIONALISTA BARRA DESENVOLVIMENTO

O empecilho, nesse jogo, está sendo o Banco Central Independente, conduzido pelo neoliberal bolsonarista antinacionalista, Campos Neto; está ou não equivocado o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao adiar pressão do Conselho Monetário Nacional(CMN), que determina a taxa básica de juro, sobre Campos Neto, contrariando o presidente da República?

Está ou não certo o BNDES, por meio do seu conselheiro economista André Lara Resende, segundo o qual Haddad está constrangendo o presidente da República ao não ter coragem suficiente para encarar a bancocracia, a Febraban e a Faria Lima, que somente se enriquecem sugando as reservas financeiras estatais por meio de juro extorsivo incidente sobre títulos da dívida pública?

Foi com os bancos públicos que Lula enfrentou e venceu a crise financeira de 2008 que abalou a banca internacional, somente salva da bancarrota pela decisão do Banco Central dos Estados Unidos de trocar dívidas velhas por dívidas novas, esticando prazos a perder de vista para liquidar títulos da dívida pública?

Esse é o papel do BC de Tio Sam, para cuidar da inflação jogando juro prá baixo como antídoto ao desemprego afetado pela especulação bancocrática; inflação e empregos faz parte da realidade dual, interativa, contraditória, em processo dialético de negação; ou seja, o FED ataca, simultaneamente, com sua política monetária, o juro, aumentando a liquidez, que o derruba, para que os empresários invistam na produção e no consumo; sem esse movimento, o capitalismo entra em colapso.

Lula joga nessa ao autorizar o ataque ao veneno de cobra, em forma de juro alto do BC tupiniquim, para favorecer a banca privada, com veneno de cobra, expresso nos bancos públicos, para forçar para baixo o custo do dinheiro na circulação capitalista em nome do interesse público.

Se Haddad, como alerta Lara Resende, continuar acanhado em fazer o jogo do interesse público, para favorecer o jogo do interesse privado, nessa clara luta de classe, pobre x rico, será ultrapassado pela realidade; o ex-ministro Guido Mantega soma-se a Lara Resende para pressionar Haddad, que, segundo ele, estaria boicotando estratégia desenvolvimentista de Lula.

Haddad está em sinuca de bico, tentando proteger Campos Neto, que sabota Lula.

