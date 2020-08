Lula deu seu coração, mas ainda não deu seus ouvidos

No dia de sua prisão, quando discursava no palanque montado em frente ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, diante de uma multidão que pedia que não se entregasse, o ex-Presidente Lula disse que seu coração bateria em nossos corações e que nossas pernas o levariam adiante.

Lula saiu dali para a prisão na Superintendência Regional da Polícia Federal em Curitiba, no dia 7 de abril de 2018. Nesse mesmo ano houve eleição para presidente e, com Lula fora e a direita inepta, o que vimos foi a ascensão meteórica e improvável do capitão expulso do exército e parlamentar disfuncional, prevaricador e miliciano.

Com apoio declarado de Steve Banon, estrategista da campanha vitoriosa de Donaldo Trump nos Estados Unidos, as redes socais foram abusivamente exploradas. "Certamente estamos em contato para somar forças, principalmente contra o marxismo cultural" – disse Eduardo Bolsonaro, ilustrado por uma foto ao lado de Banon, em um prédio comercial em New York.

Bolsonaro venceu montado em Fake News e mantém a estratégia de campanha desde o início de seu governo. Mesmo com as repetidas crises internas e externas, o envolvimento de seus filhos e ele próprio, com o crime organizado, Bolsonaro consegue apoio num patamar estimado pelas pesquisas de 30% do eleitorado. É muito para quem não entrega nada e fomenta o radicalismo.

O ‘sucesso’ do governo está na forma como Jair Bolsonaro trata os seus seguidores nas redes sociais, de como apoia e reproduz um artigo ou comentário pró-governo. Para conter esse avanço será preciso atuar com mais determinação. Há muitas pistas deixadas de propósito, temos que mexer menos nas latas de lixo e estudar melhor as entrelinhas.

Ele sabe que, quantos mais canais houver que reproduzam ‘fake news’ e factoides para despistar a verdade, mais a sua tropa crescerá uníssona e polinizadora, atraindo cada vez mais apoiadores e, consequentemente, eleitores que lhe dão inacreditáveis pontos nas pesquisas.

A esquerda ainda não sabe lhe dar com isso, com a tecnologia e suas ramificações.Sua origem vem das discussões teóricas e das lutas ‘no chão da fábrica’. O intelectual, historicamente, flerta com a vaidade e arrogância. O pensamento de coletivo da esquerda divide as pessoas em classes, cria uma bolha dificultando que uma pessoa comum levante a cabeça no meio da massa e tenha sua voz ouvida.

Como entender um beneficiário dos Programas dos governos populares votar contra os candidatos representantes desses governos? A ética não permite que um governante realize uma obra e faça demagogia. Não vem ao caso inaugurar um Campus de Universidade e dizer, ‘fui eu que fiz’, como habitualmente fazem a maioria dos políticos.

O tempo passa e as eleições se aproximam, a extrema direita ainda é forte e tem campo para crescer. Bolsonaro tem as cartas e a esquerda pode vir a amargar uma nova derrota este ano e, o pior, pode nem participar do segundo turno em 2022.

Está passando da hora de os políticos expressivos da esquerda, como Lula, Dilma, Freixo, Boulos e outros, entenderem que juntos somos mais fortes, de grão em grão alimentamos a consciência crítica e política do nosso povo. Discursos como “se eu não puder falar, falarei pela boca de vocês”, é paternal e resignante, não dão liberdade para que o conjunto pense de forma autônoma e se organize.

Lula, que ficou 580 dias preso, além de seu coração, também tem que nos dar seus ouvidos e falar aquilo que falamos, tem que reproduzir o grito que vem das ruas, compartilhar mais nossos textos e comentários sintonizados em denunciar a farsa e a fraude que é esse governo.

Com soldados bem municiados e valorizados, a verdade só vai ter o trabalho de fincar sua bandeira. O povo tem que ter a liberdade de olhar pela luneta e enxergar as luas de Júpiter, conquistar o saber pela dúvida, pela pesquisa da verdade.

Pensando como Giordano Bruno: “Ignorância e arrogância são duas irmãs inseparáveis, com um só corpo e alma.”

