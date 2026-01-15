Lula é favorito, mas a luta será dura

À medida que o calendário eleitoral avança, as pesquisas começam a desenhar o quadro inicial da disputa presidencial de 2026. Os levantamentos divulgados nesta semana apontam Lula como favorito, mas também expõem um quadro que requer máxima atenção e muita mobilização das forças democráticas e populares para conquistar a vitória.

A pesquisa do instituto Genial/Quaest indica que Lula lidera todos os cenários de primeiro turno testados e vence todos os adversários nas simulações de segundo turno. Em alguns confrontos diretos, a vantagem supera os 10 pontos percentuais. A pesquisa Meio Ideia reforça esse diagnóstico: Lula registra 32% das intenções de voto na pesquisa espontânea e se mantém próximo de 40% nos cenários estimulados, enquanto os demais candidatos aparecem fragmentados e distantes.

Esses números não surgem no vazio. Eles refletem um esforço concreto de reconstrução nacional após um período de grave erosão institucional, irresponsabilidade e paralisia administrativa. O atual governo recolocou o Brasil no diálogo internacional, restabeleceu políticas sociais fundamentais, retomou investimentos e devolveu previsibilidade à economia. Segundo a Genial/Quaest, 67% dos nordestinos aprovam o governo Lula e, entre os beneficiários do Bolsa Família, a aprovação chega a 61%.

Ainda assim, o ambiente político permanece complexo. As pesquisas mostram equilíbrio entre aprovação e desaprovação no plano nacional, sinalizando que a polarização segue como um dado central na sociedade brasileira. Há um contingente relevante de eleitores indecisos e um campo oposicionista ativo, mesmo sem um nome claramente competitivo neste momento.

É nesse cenário que se insere a constatação, feita a partir dos próprios dados: Lula segue firme e forte rumo à reeleição, dizem as pesquisas. Mas, enquanto o governo se dedica a reconstruir a democracia e a retomar o crescimento econômico, a turma do contra na chamada grande imprensa insiste em deslocar o debate para personagens como o amigo de miliciano Flávio Bolsonaro, num movimento que busca mais tensionar o ambiente político do que discutir projetos reais para o país.

A disputa de 2026 não será apenas eleitoral. Será um confronto entre a continuidade de um processo de reconstrução democrática e social e forças que seguem flertando com o autoritarismo, a desinformação e o enfraquecimento das instituições. Por isso, ninguém pode descuidar. A luta será dura, num contexto delicado e complexo.

Lula lidera porque representa a democracia, a valorização da política como instrumento de transformação e a retomada do crescimento com inclusão social. A vitória virá porque há trabalho, há resultados, há diálogo com as forças democráticas e há um projeto nacional de desenvolvimento capaz de seguir fazendo o Brasil avançar.