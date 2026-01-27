Lula e STF: dividir para conquistar

O que têm em comum, entre outros, o imperador romano Júlio César, Filipe II da Macedônia e o imperador francês Napoleão? O uso do conceito político "divide et impera", que remonta a milênios e jamais deixou de ser empregado para dividir adversários e enfraquecê-los.

Deixemos a história milenar da arte da política e concentremo-nos no presente, em uma nação continental que encantou o mundo com o seu progressismo e com um Sistema de Justiça que foi capaz de colocar dentro de seus sapatos até os irascíveis militares golpistas que tanto mal já causaram a este povo.

A Polícia Federal, em comunhão com a Suprema Corte de Justiça -- aquela à qual cabe “errar por último” em mais de uma centena de democracias -- chegou a Daniel Vorcaro, uma das raposas mais endinheiradas entre a fauna verde-amarela.

Talvez o STF tenha ido muito longe ao mexer com uma turma que andou despejando seus favores no bolso fascista do “bolsonarista moderado” que desgoverna a autoproclamada Província dos Bandeirantes.

Os milhões que Vorcaro despejou nas arcas bolsofascistas em 2022 agora cobravam seu preço em uma gorda estatal aquífera paulista, vendida por mais ou menos um bilhãozinho.

De pai para filho...

E a PF, essa imparável, impostergável, imorrível e imbrochável corporação policial da Federação estava indo além das tamancas. Chegando muito próxima do impensável.

O pernambucano que ofereceu o dedo a um monstro de metal não perde essa mania de gastar com pobre fortunas que fariam a felicidade dos que creem ter mais bom gosto para gastá-lo. O CEO não se emenda. Precisa ser “trocado”. Se possível, pela via não-eleitoral.

E o STF, que agora, pegou a mania de cobrar crimes dos “muy ricos”, pondo fim ao eterno calote penal que aplicam à Terra Brasilis desde que a primeira caravela aqui aportou? Ditadores da Toga. Cortem-lhes as cabeças.

Mas não dá. Juntos são muito fortes. Há que dividi-los. Façam o amante dos pobres acreditar que não precisa dos supremos para se defender de uma nova intentona golpista parlamentar, pois é a única que funcionou – golpe convencional deu no que deu.

Eis que após semanas de bombardeio de saturação contra Supremo, a sagaz Andréia Sadi manda um aviso antes que seja tarde demais:

-- Ala do Supremo reage ao Planalto e vê Lula 'lavando as mãos' no caso Toffoli. Avaliação de ministros do STF que defendem Dias Toffoli é de que o presidente recorre à Corte como aliada quando precisa — mas deixa o tribunal sozinho na linha de tiro quando há desgastes.