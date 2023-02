Lula está sob ataque do imperialismo financeiro

Apoie o 247

A mídia está totalmente equivocada e burra na cobertura da economia do governo Lula; ainda está no tempo em que os fatores econômicos determinantes do crescimento eram os que conduzem a produção e o consumo sob capitalismo produtivo neoclássico, do século 19; esse capitalismo já era, porque não sustenta reprodução ampliada de capital; apenas o condena à deflação, que os economistas propõem combater gastos não financeiros, sem os quais o PIB não cresce; perdeu espaço para o capitalismo especulativo no embalo da financeirização economica global; por isso, os analistas erram tanto quanto ao comportamento da inflação, do déficit, dos salários, imaginando expectativas que não se realizam; imaginam que ainda há economia de livre mercado; não conseguem enxergar o óbvio: os capitais são alocados para onde há maior expansão de lucro, sem precisar trabalhar, que é o lugar em que dinheiro fica parindo dinheiro, na pura especulação; esta é incompatível com a produção e o consumo e jamais se equilibram; os juros são gerados no financiamento da dívida pública, para que eles sejam a âncora do novo padrão de superacumulação, sem limites, para compensar queda da taxa de lucro na economia real, gerando deflação; eles precisam gerar inflação, só que, meramente, monetária, para garantir riqueza especulativa sem geração de produto, emprego, arrecadação, investimento etc; é preciso destruir salários e trabalhadores; eis a lógica da financeirização; ela está disseminada em toda a parte: na saúde, na educação, na segurança, na produção das commodities; a oferta dos bens públicos só se realiza se o privado imperar por meio do lucro criado não na produção, mas na especulação; os fundos de investimentos dominados pelos bancos, em processo de oligopolização, são a ordem das coisas; os jornalistas econômicos acreditam que a verdade do capital é dada a priori e não expandida imperialmente ao largo das leis econômicas que deixaram de funcionar; o governo Lula está, sob comando do Banco Central Independente, mais perdido que cego em tiroteio e a mídia quer enquadrá-lo numa realidade que não mais existe.

É a etapa superior do capitalismo expressa em imperialismo financeiro, sem regras, obediente, apenas, a sua expansão, como a do universo, como enxergaram, antes, Marx e Lênin, autor de "Imperialismo, etapa superior do capitalismo"; quem não ler, ficará boiando falando "verdades" que deixaram de existir, tornando-se disfuncionais; só a união dos trabalhadores dará jeito nessa complicação capitalista destrutiva.

