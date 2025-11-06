Lula fecha mais uma semana vitoriosa

A semana encerra com novos avanços para o governo federal: aprovação da reforma do Imposto de Renda (IR), o PT no comando da "CPI do Crime Organizado", o adiamento da votação do projeto que classifica organizações criminosas como terroristas e os primeiros avanços da COP30. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump conheceu seu novo antagonista, enquanto, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro anunciou novas operações policiais em meio ao risco de perda de mandato. Confira nossos destaques e a legenda de avaliação de risco político:

⬆️ Positivo para o governo Lula ⬇️ Negativo para o governo Lula 🟠 Atenção

⬆️ Promessa cumprida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a conclusão da reforma do IR, aprovada por unanimidade pelo Senado, como um “dia histórico”. “Demos um passo decisivo para um país mais justo, com um sistema tributário que torna a contribuição mais equilibrada e reconhece o esforço de todos que ajudam a construir o Brasil”, escreveu Lula nas redes digitais.

⬆️ Vitória governista

O projeto que classifica organizações criminosas como terroristas, principal bandeira da direita, teve a votação adiada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que busca avaliar os impactos internacionais da proposta. Interlocutores afirmaram à imprensa que ainda não há definição sobre o relator. Aliados de Motta veem o deputado priorizando o projeto antifacção, do Executivo, que pode ir a plenário já na próxima semana. Em paralelo, o Palácio do Planalto obteve uma vitória significativa na "CPI do Crime Organizado", que será presidida pelo senador petista Fabiano Contarato.

⬆️ Filhos deste solo

A Câmara aprovou o projeto que amplia as punições para casos de mineração ilegal, prevendo aumento de até três vezes na pena quando a atividade afetar terras indígenas ou comunidades tradicionais legalmente reconhecidas. A proposta também responsabiliza financiadores, agenciadores e contratantes da extração ilegal. O texto segue para o Senado.

⬆️ Fatura do clima

Taxação da aviação, de bens de luxo e de grandes fortunas, além de reformas no sistema financeiro global, foram propostas conjuntas das presidências da COP29 (Azerbaijão) e da COP30 (Brasil) para mobilizar US$ 1,3 trilhão por ano até 2035 no combate à crise climática. Em Belém, Lula declarou ter certeza de que o Brasil fará “a melhor COP de todas”.

🟠 "Pátria Grande"

O presidente participará da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com a União Europeia (UE) no próximo domingo, na Colômbia. Segundo Lula, “só faz sentido a reunião da Celac, neste momento, se discutirmos a presença de navios de guerra americanos nos mares da América Latina". Lula e a líder da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontraram em Belém para sacramentar o acordo comercial entre Europa e Mercosul em 20 de dezembro.

⬆️ Revés de Trump

Os democratas venceram três disputas eleitorais em cidades dos EUA, impondo uma derrota política a Trump. Em Nova York, o socialista democrático e muçulmano Zohran Mamdani, de 34 anos, foi eleito prefeito, projetando-se como o principal antagonista da extrema-direita americana. Sua vitória foi saudada pelo Foro de São Paulo e pela direção nacional do PT.

⬆️ Líder nas redes

O PT consolidou sua liderança no Índice de Relevância nas Redes, do instituto Nexus, com média de 93,3 pontos em uma escala de 0 a 100 — quase o dobro do segundo colocado, o PL, que obteve 54,1 pontos. O partido do presidente Lula garantiu a primeira colocação em todas as redes sociais monitoradas individualmente, sob uma estratégia avaliada por seus dirigentes como "altamente eficaz". “Soberania nacional”, “8 de janeiro” e “justiça tributária” foram os assuntos que mais mobilizaram.

🟠 Populismo com sangue

O governador Cláudio Castro anunciou mais 10 operações policiais letais, semelhantes às realizadas nos complexos da Penha e do Alemão, enquanto a relatora do processo que pode cassar seu mandato no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) votou favoravelmente à perda do cargo. Em mensagem, Washington se colocou à disposição para cooperar com o Palácio Guanabara.

⬆️ Reação sem capitulação

Durante reunião com ministros em Belém, Lula discutiu uma proposta do ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, intitulada “Aliança Contra o Crime pela Paz”. A ideia prevê ações integradas sob coordenação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Sidônio apresentou ao presidente pesquisas que mostram aprovação popular à operação no RJ, mas Lula reafirmou que não apoiará a lógica de “bandido bom é bandido morto”. Além de Costa, participaram da conversa Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral) e Ricardo Lewandowski (Justiça). As informações são da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

🟠 Ciclo baixista no radar

O Banco Central (BC) manteve a taxa básica de juros em 15% e afirmou que o atual patamar é suficiente para cumprir a meta de inflação. Economistas da Faria Lima projetam que o início do ciclo de queda ocorra entre o primeiro e o segundo trimestre de 2026. Antes da decisão, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a redução da Selic e criticou os interesses de bancos por trás dos juros altos. O Ibovespa encerrou a quarta-feira em 153 mil pontos, marcando mais um recorde consecutivo, enquanto o dólar recuou a R$ 5,36. O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, afirmou que a Selic tem freado a economia além do necessário.