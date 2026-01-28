Lula ficou mais perto da vitória em primeiro turno – e Kassab ajudou

O cenário eleitoral das próximas eleições presidenciais vai ganhando novos contornos neste início de 2026. O afunilamento de candidaturas no campo da direita e da extrema-direita pode favorecer uma eventual reeleição do presidente Lula em primeiro turno. Todo esforço dentro da frente ampla que elegeu Lula deve ser feito nesta direção.

Segundo a última pesquisa eleitoral AtlasIntel/Bloomberg, divulgada no dia 21 de janeiro, Lula aparece com 48,8% de intenções de voto, num cenário sem Tarcísio de Freitas. Flávio Bolsonaro alcança 35%. Nesse recorte, Ronaldo Caiado tem 4,3%, Renan Santos, 3,4%, Romeu Zema e Ratinho Jr., 2,8% cada, e Aldo Rebelo, 1%.

O cenário mais favorável para Lula teve uma ajudinha de Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD. O veterano cacique da política brasileira sabe ler como ninguém os caminhos que levam ao poder. O homem que disse que Lula “precisaria errar muito” no governo para não ser reeleito. E Lula não só não errou, como tem acertado na mosca, como atestam os indicadores sociais e econômicos. Com este faro político, e de olho nos seus próprios projetos, Kassab reuniu no PSD três presidenciáveis da direita e da centro-direita: Ratinho Jr., Eduardo Leite e o recém-filiado Ronaldo Caiado, que deixou o União Brasil.

Oficialmente, os três governadores irão disputar quem será o candidato a presidente do PSD que enfrentará Lula. Até o início de abril, num acordo interno está sendo gestado na legenda, um dos três será anunciado. Dizem que a política muda como nuvens, mas até o momento a realidade é que são três candidatos que não dão meio candidato contra Lula. Sabe-se também que uma banda do PSD caminha com Lula e não irá deixar de apoiar a reeleição do presidente para pedir votos para Eduardo Leite, ou Caiado, ou Ratinho Jr.

Kassab também trabalhou para que Tarcísio de Freitas abortasse voos presidenciais e focasse em sua reeleição para governador de São Paulo. Um dos principais fiadores da governabilidade de Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes, Kassab trabalha para ser o vice na chapa de Tarcísio em 2026, e sucedê-lo em 2030, e disputar a reeleição como governador paulista.

A configuração até o momento caminha para o melhor cenário para o presidente Lula. Mantida a candidatura de Flávio Bolsonaro, Lula x Flávio vira um segundo turno já no primeiro. Mas até lá muitas águas ainda vão rolar.