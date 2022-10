Lula ganhou as ruas do Rio

Apoie o 247

Com a estratégia de conquistar mais votos no Sudeste, região que abriga 42% do eleitorado, o PT vem trabalhando o contato de Lula diretamente com a população em municípios dos Estados do RJ, SP, MG e ES, com caminhadas e comícios muito bem avaliados pelo comitê de campanha.

Em São Bernardo do Campo, Guarulhos e Campinas, em SP, e Belo Horizonte em MG, Lula arrastou uma multidão.

Aqui no Rio, a estratégia começou a dar resultado a partir da visita de Lula a Belford Roxo, na BXD Fluminense. O prefeito Waguinho, que estava sendo disputado pelo PL de Bolsonaro, optou pelo engajamento na campanha de Lula.

Lula ainda participou de caminhada e comício em outras cidades da Região Metropolitana, como São Gonçalo, e tem agendada mais outras pelo interior do Estado.

Na capital houve dois momentos que marcaram a campanha, o evento no CPX do Alemão e em Padre Miguel na zona oeste.

No domingo, a ex-senadora e candidata derrotada no primeiro turno, Simone Tebet, do MDB, que está com Lula no segundo turno, fez caminhada na zona sul na companhia de políticos do PT, PC do B, PSOL, PDT, PSB, PV, da militância, e da população que apoia o ex-presidente Lula.

Ainda no Rio, Lula reuniu diversos artistas no Teatro Oi Casa Grande, para regravar o jingle “Lula lá”, originalmente usada em sua primeira campanha à presidência em 1989. Participaram da gravação, na versão atual, nomes como Marieta Severo, Chico Buarque, Camila Pitanga e Tia Surica.

No primeiro turno, Lula ficou 10 pontos percentuais atrás do atual presidente. Reverter esse cenário é indispensável para uma vitória convincente e irrefutável. Para alcançar esse objetivo, será preciso diminuir o número de abstenções.

A sensação para quem vive aqui no Rio, é a de que a estratégia está surtindo o efeito esperado. Na capital e BXD Fluminense Lula vencerá por uma margem apertada. O interior é dominado pela velha política e na Região dos Lagos, reduto bolsonarista, que Lula não visitou, diminuir a diferença, já estará de ‘bom tamanho’.

