TV 247 logo
      Buscar
      Esmael Morais avatar

      Esmael Morais

      Jornalista e blogueiro paranaense, Esmael Morais é responsável pelo Blog do Esmael, um dos sites políticos mais acessados do seu estado

      642 artigos

        AI Gemini

        Resumo premium do artigo

        Exclusivo para assinantes

        Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

        Fazer login
        HOME > blog

        Lula lidera 1º turno, mas 2º turno fica indefinido

        Lula lidera no 1º turno, mas rejeição alta e empates técnicos no 2º expõem cenário acirrado e abrem disputa voto a voto em 2026

        Lula e Flávio Bolsonaro (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil | Lula Marques/Agência Brasil)

        O presidente Lula (PT) aparece na frente no 1º turno em todos os cenários testados pela AtlasIntel/Bloomberg, mas entra no 2º turno sem “camisa 10” garantida, com simulações no limite do empate e até uma virada em confronto específico.

        Os números mostram um quadro típico de eleição plebiscitária. Lula mantém base alta e larga, só que enfrenta um ambiente de avaliação ruim e rejeição elevada, combustível para a direita tentar transformar a disputa em “mudança” em 2026.

        A pesquisa divulgada nesta quarta (25/2) registra desaprovação de 51,5% e aprovação de 46,6%. Na avaliação do governo, 48,4% classificam como ruim ou péssimo, contra 42,7% que veem como ótimo ou bom.

        No 1º turno, Lula oscila de 43,3% a 47,1% conforme a lista de adversários, sempre em primeiro. Em um dos cenários, por exemplo, aparece com 45,1% contra 39,5% de Flávio Bolsonaro (PL). Em outro, fica com 43,3% contra 36,2% de Tarcísio de Freitas, com Romeu Zema (Novo) em 8,5% e Ronaldo Caiado (PSD) em 5,1%.

        O problema para o Planalto começa quando a régua muda para o 2º turno. Lula vence Michelle Bolsonaro por 47,5% a 44,7% e bate Jair Bolsonaro por 47,3% a 45,4%, mas empata com Flávio Bolsonaro, 46,2% a 46,3%. No duelo com Tarcísio de Freitas, fica numericamente atrás, 45,9% a 47,1%. Pesquisa-Atlas_Bloomberg-Nacion…

        A trava central é a rejeição. Lula tem 48,2% de “não votaria de jeito nenhum”, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 46,4%, Jair Bolsonaro com 44,2% e Michelle com 40,8%. Num 2º turno apertado, teto e rejeição viram determinantes, e a migração de brancos, nulos e indecisos pode decidir o país.

        O estudo também ajuda a entender o terreno da campanha. No comparativo por temas entre Lula e Flávio, o petista lidera em empregos, democracia, meio ambiente e política externa, enquanto o bolsonarismo cresce em criminalidade, equilíbrio fiscal e combate à corrupção. Isso desenha um 2026 em que economia do cotidiano, segurança e “arrumação do Estado” devem ser o ringue central. Pesquisa-Atlas_Bloomberg-Nacion…

        Metodologia e registro importam porque balizam a leitura. O levantamento ouviu 4.986 pessoas, com recrutamento digital aleatório, margem de erro de 1 ponto percentual e 95% de confiança, com entrevistas feitas entre 19 e 24 de fevereiro de 2026. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-07600/2026.

        Diante isso, o país já entra no modo 2026 com uma evidência: Lula lidera a largada, mas não tem faixa reservada no pódio. Se a direita achar um nome que una seu campo e reduza rejeição, o Planalto vira guerra de centímetros. Se Lula conseguir reverter avaliação e puxar a disputa para emprego e proteção social, segura a vantagem.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.