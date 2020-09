Lula, mais uma vez, sabe do que o Brasil precisa

O ex presidente Lula deu o tom na luta contra ao fascismo ao dizer que apoiará qualquer candidato que se oponha a Bolsonaro.

A fala de Lula nos deixa claro que não existe vida, democracia, liberdade ou futuro com Bolsonaro.

A democracia ou seu restabelecimento pleno depende exclusivamente da derrota do Bolsonarismo. Esta derrota pode e deve se dá de forma paulatina e regionalizada, ou seja, em derretimentos locais, municipais. A chama da democracia, hoje, depende dos resultados das eleições municipais no Brasil. É necessário alimentarmos esta chama, assim derreteremos o bolsonarismo. Esta chama aquecerá as forças progressistas, dando energia e luz para 2022.

Lula, demonstra o quanto é importante uma força de coalizão contra o fascismo. O bolsonarismo está levando o Brasil ladeira abaixo, sem freios, é necessário uma frente democrática que amorteça esta descida, retire o fascismo do controle e empurre o Brasil novamente em direção ao crescimento.

Lula transmite sua intensa preocupação em relação aos rumos que o Brasil está tomando: Fome, miséria, crescimento da desigualdade e sobretudo a irresponsabilidade de Bolsonaro em lidar com a crise sanitária que afeta ainda mais as camadas mais empobrecidas.

Bolsonaro, segundo Lula, não representa em nada um papel de um presidente, que é cuidar do seu povo. Aliás esse deve ser um pensamento quase unânime entre brasileiras e brasileiros conscientes. Bolsonaro é um motor para o empobrecimento.

A luta contra o fascismo não deve está dependente a uma disputa por holofotes. Lula tem a certeza, porém com bastante humildade de sua parte na história do Brasil, na construção da cidadania, na luta e vitória contra a fome e a miséria. Por isso Lula sabe, que não vai ser a base de idealismos isolados que o fascismo será extirpado do Brasil. Os ataques entre as forças de esquerda e centro-esquerda somente contribuem ao bolsonarismo. Esse deve ser o primeiro entendimento e consciência das forças democráticas. Há espaço para todos nesse escudo, há espaço para todos que defendam a democracia e queiram lutar contra o fascismo nessa frente.

Porém é salutar o entendimento que políticos e partidos com qualquer mero simpaticismo com a política genocida desse governo que esmaga o Brasil, deve ser considerado um opositor ao povo e ao desenvolvimento e soberania do Brasil.

Lula vem indicando o caminho, sua fala de apoio as forças de esquerda e centro-esquerda é um passo importante para a retomada da democracia. Aos seus quase 75 anos de idade, Lula demonstra força, vitalidade, experiência e humildade, requisitos básicos de um verdadeiro líder de Estado.

Derrotar o fascismo é o primeiro passo, dar início a reconstrução do Brasil será uma tarefa ardosa, porém, não impossível. Para isso temos que contar com a experiência, com o que está gravado na memória de cada homem e mulher que se percebeu enxergado e valorizado pelas políticas públicas de combate a miséria e a fome durante os anos do PT.

A história de escanção do país foi interrompida de forma violenta e criminosa, porém este capítulo, não será extinto nem tão pouco esquecido, terá continuidade com progresso, desenvolvimento, soberania, justiça e igualdade.

O cara vem aí!