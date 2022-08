Lula mandou recado ao andar de cima e ao de baixo

Apoie o 247

Lula foi convincente e demonstrou muita segurança nas respostas, não caindo em nenhuma armadilha de Bonner.

Tratou de todos os temas com respostas diretas e firmes. Nas questões que poderiam parecer mais espinhosas - corrupção, governo Dilma, pretenso apoio à ditaduras - não vacilou, respondeu também com assertividade.

Lula mandou ainda dois recados diretos, dentro da lógica da frente ampla e da busca da presidência de conciliação: falou para o 'andar de cima' quando disse que no seu futuro governo os conceitos de estabilidade e previsibilidade serão condutas permanentes; e para o 'andar de baixo' lembrou das conquistas de seu governo para os mais pobres.

"Vou cuidar do povo" foi a senha para as camadas populares. Ou seja, Lula mandou bem, e muito bem. Bateu no Bolsonaro, de forma firme, sem perder tempo com as picuinhas da narrativa governista. Também demarcou com o atual Congresso, dominado pelo orçamento secreto do Centrão, e fez um chamamento ao voto por uma bancada de esquerda e progressista na Câmara dos Deputados.

Lula balançou, ao mesmo tempo, o coração e os nervos de milhões de brasileiros. Lula segue sendo o maior, o mais experimentado, quadro político - e liderança referência de milhões- da sociedade brasileira. É fato!

