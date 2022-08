Lula na cova dos leões

"O expansionismo é cruel e costuma condenar aqueles que se atrevem a desconstruí-lo. E com o operário e presidente Lula não foi diferente" edit

Existe Direita e existe Esquerda. Um lado e outro se reproduzindo dentro de um modelo econômico e social que aferroa, privatiza e lucra.

A Lava-jato foi uma operação orquestrada por uma ordem internacional. O expansionismo é cruel e costuma condenar aqueles que se atrevem a desconstruí-lo. E com o operário e presidente Lula não foi diferente.

“VOCÊ ESTÁ CONDENADO A ME CONDENAR” foram as palavras ditas por Lula a um juiz e aspirante a político: e que realmente se travestiu em ministro da República; depois da prisão insalubre de Luiz Inácio. Sergio Moro tinha um projeto pessoal de poder.

De fonte segura soube o quanto o atual presidente J. Bolsonaro ofendeu (nos bastidores) o estadista Lula durante o debate na Bandeirantes. Irrespirável estar assistindo Soraya Thronicke, Simone Tebet, o inominável representante do Novo e etc.

Quando o profeta Daniel foi enclausurado na cova de leões famintos: teve seu livramento de morte “conhecido” e divulgado na Bíblia; “ Disse Daniel: “O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele; e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum” (Dn 6:22).

Ficou evidente no espetáculo/debate na Tv Bandeirantes em 28 de agosto de 2022: o quanto só há um único candidato/estadista, e ele precisará ter fé e bom ânimo para lutar e perseverar na luta do bem (povo desprotegido) contra o mal (neoliberalismo destruidor da coisa pública).

Querem até comprar alunos/escravos com valores nunca recebidos por nenhum professor; para manter a CASA GRANDE E SENZALA sob nova direção.

#FORANEOLIBERAIS

#ValReiterjornalismohistórico

