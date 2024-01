Lula não disse que não há clima para número 2 da Abin

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

Não costumo pegar no pé da imprensa. Acho que cada publicação tem o direito de fazer a sua pauta, expor suas opiniões etc. Mas quando se trata de erro factual a correção tem que ser feita rapidamente.

Uma das chamadas de capa do portal UOL afirma que “não há clima para continuar, diz Lula sobre número 2 da Abin investigado”. A frase foi retirada de uma entrevista do presidente à rádio CBN de Pernambuco, hoje de manhã.

continua após o anúncio

O que Lula disse é que “se ficar provada alguma coisa contra ele, não haverá clima para continuar”.

A manchete dá a entender que Lula já o demitiu, o que não aconteceu.

continua após o anúncio

Lula não iria afastar o número 2 da Abin, ainda mais pela imprensa, porque não foi ele quem o colocou, e sim o número 1 da Abin, Luiz Fernando Corrêa.

Cabe, portanto, a Corrêa demitir ou não o número 2.

continua após o anúncio

A Lula caberia demitir o número 1.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.