Lula perde no segundo turno com ou sem Flávio?

Diante de denúncias que fustigam a narrativa de "cruzada moral" da extrema-direita — com revelações bombásticas de áudios de Flávio Bolsonaro cobrando repasses do ex-banqueiro preso Daniel Vorcaro para financiar o filme Dark Horse —, a tese de uma reformulação compulsória nas candidaturas da oposição ganha corpo.

É nesse vácuo que ressurge, com força renovada inclusive dentro do campo progressista, um mantra perigoso: “Mesmo com as denúncias e a possível saída de Flávio da cédula, qualquer candidato alternativo da direita ganha de Lula no segundo turno”.

Mas será que essa afirmação resiste a uma autópsia dos dados, da psicologia do eleitorado e da realidade das urnas?

A Ilusão dos 40% e a Força do "Antivoto"

O argumento que apavora os estrategistas governistas baseia-se nas pesquisas metodológicas mais recentes de institutos como Genial/Quaest, Datafolha.Nelas, quando o sobrenome Bolsonaro é retirado da cédula do segundo turno e substituído por nomes com baixíssimo recall nacional — como os governadores Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, ou Ronaldo Caiado (PSD), de Goiás —, esses "desconhecidos" largam instantaneamente com cerca de 35% a 40% das intenções de voto.

A leitura simplista desse dado leva a crer que, se figuras sem capilaridade no Nordeste ou no Norte já começam o jogo desse tamanho, bastará o início do horário eleitoral gratuito na TV para que eles ultrapassem com facilidade os 43% a 45% estáveis de Lula.

Essa interpretação, contudo, confunde capital político pessoal com gravidade ideológica. Os 40% de Zema ou Caiado em simulações precoces não são uma escolha consciente de seus projetos de governo ou de suas personalidades; são, na verdade, o espólio da calcificação do eleitorado brasileiro.

Trata-se do voto "anti-PT" consolidado e resiliente, que migra para qualquer avatar posicionado à direita no tabuleiro com o único objetivo de derrotar o polo oposto. Esse eleitor não vota "em Zema"; ele vota "contra Lula".

A "Anomalia de Laboratório" segundo Marcos Coimbra

É exatamente nessa mecânica de votação por rejeição que reside a crítica central do cientista político Marcos Coimbra. Em análises recentes na Fórum TV, o diretor do Instituto Vox Populi questionou a solidez metodológica de se projetar um salto tão monumental entre os turnos para candidatos que hoje operam no traço da periferia do conhecimento nacional.

Para Coimbra, o crescimento fulminante de Caiado e Zema, que saltam de meros 4% ou 5% no primeiro turno para quase 40% no segundo, é uma espécie de "anomalia estatística de laboratório".

Ele argumenta que o eleitor médio, ao ser confrontado por um pesquisador com um nome desconhecido contra Lula em um cenário hipotético de segundo turno, utiliza esse nome apenas como um "botão de protesto" abstrato e de preenchimento de vazio.

Na realidade, longe dos questionários, a transição de um ilustre desconhecido para um candidato presidencial viável exige uma engrenagem de nacionalização, carisma e presença que esses governadores estão longe de possuir.

Sem o calor das ruas, sem a identificação orgânica com a massa e sem uma máquina de comunicação nacionalmente azeitada, esse piso de 40% se mostra muito mais volátil, artificial e menos garantido do que a oposição imagina.

O Dilema da Oposição

Essa fragilidade apontada por Coimbra fica evidente quando contrastamos os dados dos cenários com e sem a presença do clã Bolsonaro no segundo turno. A tese de que "qualquer um ganha" colide com a realidade matemática dos institutos de pesquisa. O que os números desenham, na verdade, são dois cenários completamente distintos:

O Cenário de Polarização Máxima (Com Flávio): Quando o senador Flávio Bolsonaro é o candidato, o país racha ao meio em um equilíbrio milimétrico e tenso. Ele possui o recall, a militância orgânica e a conexão emocional herdada do pai. Contudo, seu teto é rigidamente limitado pela rejeição e, agora, pelo impacto direto do escândalo do Banco Master. Ele carrega o engajamento, mas arrasta a candidatura para o lamaçal ético.

O Cenário de Fragmentação (Sem Flávio): Quando o "01" sai da cédula, a oposição experimenta um encolhimento real. Ao contrário do que prega o senso comum de bastidor, Lula abre vantagem fora da margem de erro contra os outros nomes testados nos principais levantamentos — registrando estabilidade na casa dos 44% contra 37% de Zema e 35% de Caiado.

Isso prova que a transferência de capital político da extrema-direita para a centro-direita tecnocrata ou tradicional está longe de ser um processo automático de vasos comunicantes. Sem o sobrenome que unifica o ecossistema radical, a oposição bate em um teto consideravelmente mais baixo na largada.

O "Fator Vidraça" e o Labirinto da Campanha

O erro fatal do pragmatismo pessimista é presumir que a trajetória de um candidato desconhecido em campanha nacional é uma linha reta ascendente. No xadrez eleitoral real, o desconhecimento funciona temporariamente como um colete à prova de balas que se desintegra no primeiro dia de debates.

Há variáveis práticas que desidratam a tese do "qualquer um ganha":

A Vidraça Estadual: Governar Minas Gerais ou Goiás com aprovação local é muito diferente de sustentar esses modelos sob os holofotes da artilharia pesada da comunicação federal. Privatizações polêmicas, crises de segurança e gargalos na saúde pública desses estados virariam munição diária na TV e nas redes, tensionando o mito da "gestão puramente técnica".

A Ausência do Apelo Populista: A direita radical brasileira é movida por uma conexão messiânica e emocional de massas. Nem a tecnocracia austera e empresarial de Zema, nem o perfil tradicional de coronelismo ruralista de Caiado possuem a plasticidade populista necessária para inflamar a militância digital e de rua da mesma forma.

A Disputa pelo Eleitorado Evangélico

A possível ausência de um Bolsonaro na cédula abre uma fissura tectônica no segmento que se tornou o pilar de sustentação da direita no Brasil: o eleitorado evangélico. Este grupo, que representa cerca de um terço da população e vota de forma coesa, não se move apenas por pautas econômicas ou rejeição ao PT, mas por uma profunda identificação emocional, moral e "messiânica" com a liderança.

Com a saída de cena do herdeiro do clã, Romeu Zema e Ronaldo Caiado enfrentam desafios distintos e complexos para herdar essa base fiel e engajada:

O Dilema Tecnocrata de Zema: Romeu Zema carrega uma fraqueza orgânica para dialogar com o púlpito. O governador de Minas Gerais é, essencialmente, um gestor tecnocrata, austero e pragmático. Seu discurso foca na eficiência da máquina pública, no corte de gastos e na atração de investimentos. Essa postura, "fria" e empresarial, tem pouca plasticidade populista e dificuldade em gerar a conexão emocional e espiritual que o eleitorado evangélico demanda. Zema precisaria passar por uma "conversão política" pública, adotando uma retórica moralista que soaria artificial.

O Coronelismo Tradicional de Caiado: Ronaldo Caiado possui um perfil mais próximo do "conservadorismo clássico" brasileiro, mas também enfrenta barreiras. Sua figura está historicamente ligada ao agronegócio, à defesa da propriedade e a um estilo de "coronelismo" ruralista do Centro-Oeste. Embora esse perfil dialogue com valores tradicionais, ele é visto por muitos evangélicos urbanos, especialmente nas periferias, como um representante das elites agrárias, distante de suas realidades sociais e econômicas.

A disputa pelo voto evangélico sem um Bolsonaro não será uma transferência automática. Zema precisará provar que tem "alma moral", e Caiado precisará provar que entende a realidade urbana e periférica da fé.

O Ecossistema Digital e o Fantasma de 2018

Se o nó do eleitorado evangélico desafia os governadores de oposição, há um terreno onde a direita e a extrema-direita jogam com ampla vantagem técnica: o ecossistema digital. O debate sobre o peso do horário eleitoral na TV perde centralidade diante de uma realidade matemática e comportamental. A arquitetura das plataformas foi colonizada pela linguagem conservadora e radical, criando uma assimetria de alcance que o campo progressista ainda não conseguiu equalizar.

Essa disparidade de forças promete ser o vetor decisivo em um eventual segundo turno, operando sob três dinâmicas críticas:

A Maquinaria de Engajamento vs. A Linha Justificativa: Enquanto a esquerda tende a usar as redes sociais como canais de transmissão institucional ou de defesa de atos governamentais — uma linguagem frequentemente burocrática —, a direita opera na lógica do algoritmo de indignação. Produz-se conteúdo focado no corte rápido, no meme satírico e na mobilização afetiva (o medo, a revolta, o pertencimento).

O Retorno do Tsunami: O ecossistema de desinformação que redesenhou o Brasil em 2018 não foi desmantelado; ele foi profissionalizado. As redes de distribuição em aplicativos de mensagens e plataformas de vídeos curtos já operam com uma velocidade de replicação industrial. A diferença é que o "tsunami de fake news" atual vem refinado por inteligência artificial generativa, permitindo a criação de clonagens de voz (deepfakes) e montagens hiper-realistas em tempo recorde.

A TV como Coadjuvante do WhatsApp: No desenho de uma campanha nacional, a televisão cumpre o papel de dar verniz de seriedade e apresentar o candidato ao eleitorado moderado. No entanto, é no subterrâneo digital que o voto é de fato "calcificado". A narrativa assistida na TV é imediatamente fragmentada, ressignificada e subvertida nas redes em poucos minutos.

O Despertar da Inércia e o Tamanho do Desafio

O colapso das pretensões eleitorais da extrema-direita tradicional, sufocada sob o peso do escândalo do Banco Master e das revelações do caso Vorcaro, não é um salvo-conduto para o otimismo estéril. Para o campo progressista e, de maneira muito particular, para a militância do Partido dos Trabalhadores, o momento histórico não autoriza o alívio; exige, pelo contrário, o fim da inércia.

O Brasil atual não é o de três décadas atrás. A estrutura política cindiu-se de forma profunda, e as intenções de voto que hoje migram por gravidade para a oposição mostram que a rejeição ao projeto popular está calcificada. Esse eleitorado não aguarda um líder carismático; ele aguarda apenas uma cédula para depositar seu descontentamento. Somado a isso, a assimetria brutal no ecossistema digital indica que a batalha que se avizinha será travada em um território hostil, onde a verdade é constantemente pautada pela velocidade do algoritmo.

Lula: Vamos à luta. E vamos ganhar

Celebrar as crises do adversário como vitória antecipada é o erro tático que precede as grandes derrotas. A história recente já demonstrou que o "já ganhou" é o pior conselheiro de uma força transformadora. O teto rígido do atual governo só será rompido quando a militância abandonar a postura reativa e puramente defensiva dos gabinetes para reconquistar a disputa de narrativas nas ruas, nas periferias e nas redes.

A engenharia eleitoral de laboratório e o pessimismo de bastidor tentam desenhar um destino inescapável, mas a política real continua sendo um território de disputa viva. Não há vitória por gravidade e não há derrota por decreto.

Como o próprio presidente Lula costuma lembrar em momentos de inflexão histórica, a resposta ao tamanho do desafio não está no recuo, mas na capacidade de mobilização permanente e no trabalho de base. O cenário está posto, as forças estão medidas e o tabuleiro foi redesenhado.

É hora de ir à luta. E, com a força da organização popular, “vamos ganhar” com ou sem o Bolsonaro zero um de Jair.