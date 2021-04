Lula-Renan x Bolsonaro na CPI da Covid antecipa 2022

Aliança histórica

A primeira grande dobradinha política que está nascendo no novo centro nervoso da política nacional – a CPI da Pandemia – tende a antecipar a sucessão 2022; o PMDB, maioria, com 13 senadores, terá voz determinante; seu principal e mais destacado operador político, senador Renan Calheiros, é crítico do governo Bolsonaro; cotado para ser relator da CPI vira a atenção de todos para ele; por sua vez, trata-se de velho aliado político de Lula; apoiou, como presidente do Congresso, as políticas econômicas e sociais distributivas de renda lulistas; repetiu o que fizera o presidente José Sarney; na Nova República jamais prosperaram disputas e resultados políticos sem participação decisiva do PMDB, hoje, MDB, sigla original com Ulisses Guimarães; sem o PMDB, Lula não teria governado nem implementado programas sociais; o PMDB foi fundamental para a configuração social democrata do governo Lula; sem ele, Lula seria engolido pelo neoliberalismo tucano, aliado de Washington, cujo interesse era e é a desnacionalização econômica.

Possível nova base: PT-MDB

Agora, em plena pandemia que produz a CPI da Covid-19, para investigar a performance desastrosa de Bolsonaro, ocorre o reencontro PT-MDB; convergem-se no discurso social democrata para derrotar Bolsonaro que virou persona non grata; as pesquisas estão construindo seu funeral, de um lado, e, no outro, o neopedestal lulista; responsável maior pelas 350 mil mortes graças à antipolítica antisanitarista bolsonarista negacionista fascista, o presidente deverá ser desnudado pela apuração dos fatos na CPI da Pandemia; antevendo o desastre, Bolsonaro reclama de abandono; diz que ninguém defende ele etc; sua morte político-eleitoral está sendo antecipada/apressada pela crise econômica acelerada pela pandemia sem vacina para todos. Nem a elite que o ajudou a eleger-se o quer mais por perto; sua base, o Centrão, espertamente, prega esquartejamento do ministério da Fazenda, para restituir ministérios a serem ocupados pelos centristas.

Pulando fora do barco

Os militares, considerados a base política essencial de Bolsonaro, os que teriam articulado e apadrinhado sua candidatura, tentam, nesse cenário de incerteza e imprevisibilidade, pular fora do barco; o vice presidente general Mourão disse que eventual fracasso do governo não significa fracasso das Forças Armadas; a ambiguidade do general é auto-explicação que produz interpretações variadas; previsível derrota e desmoralização do negacionismo bolsonarista na CPI lançaria o país no processo de impeachment; a temperatura política está borbulhante, preanunciando consequências eletrizantes, perigosamente, desestabilizadoras; a tentação de melar o negócio ao velho estilo conciliador das elites entrarão ou não em cena no turbilhão da pandemia, para produzir não a revolução, mas, mais uma vez, a reforma? Bolsonaro tem carta na manga, como elixir salvador?

