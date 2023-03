Lula salva o Brasil (mais uma vez)

Apoie o 247

Desde que o Lula ganhou, pela primeira vez, as eleições, em 2002, e pôde colocar em pratica seu programa para o Brasil, o pais avançou, melhorou. A ponto que ele foi reeleito. E, quando pôde concorrer de novo à presidência, Lula sempre triunfou.

Ele não pôde ser candidato porque estava preso – sem provas – em 2018. Voltou a triunfar em 2022. Por uma margem estreita, pelas anomalias brutais para as que o Judiciário fechou os olhos.

Como Lula relembrou em entrevista recente, nunca se jogou tanto dinheiro na campanha eleitoral. Nunca tantas fakenews circularam impunemente numa campanha eleitoral.

Por essa razão é que Lula teve um triunfo por margem estreita.

Lula triunfou em 2002, em 2006, em 2022, quando pôde concorrer à presidência. Resgatou o Brasil em 2003. Deu continuidade à colocação em pratica do seu programa antineoliberal. Foi pela recuperação do papel ativo do Estado e pela prioridade das politicas sociais. Pelo desenvolvimento de politicas de integração latino-americana.

São essas poiticas, de enorme sucesso, que fizeram com que o PT só fosse desalojado do governo por medidas agora plenamente reconhecidas como um golpe contra a presidencia da Dilma. So’ mediante um golpe o PT teve interrompidos seus governos, de sucesso, de triunfo quando houve eleições sem restricoes.

Significava que os programas de governo do PT demonstraram que são as melhores propostas para o Brasil. As que agora são chamadas de “as velhas ideias do Lula”.

Quando se deu o golpe que tirou o PT, de forma anti-democratica, do governo, só houve retrocessos no Brasil. Voltaram a imperar as politicas neoliberais de livre comercio, de não intervenção do Estado, de aliança privilegiada com os Estados Unidos, de desrespeito à democracia, de ataques aos meios de comunicação, de retorno pleno do neoliberalismo.

Aquele governo só se manteve pelo impedimento de que o Lula voltasse a se candidatar. Quando isto seu, apesar de todas as anomalias da campanha, Lula triunfou porque propôs a retomada do seu programa vitorioso de governo.

Quais são essas “velhas ideias do Lula”, como a mídia tenta desqualificar. Foram as ideias fundamentais que resgataram o Brasil, depois da longa recessão que o governo do FHC deixou como. Herança para o governo Lula. Foram as “velhas ideias” neoliberais do governo tucano, que produziram o aumento das desigualdades sociais e regionais e produziu a mais longa recessão que o pais tinha conseguido até ali.

Nada por velho é bom ou ruim. E’ preciso analisar a natureza dessas ideias. O neoliberalismo levou o aumento a um aumento da pobreza e da miséria, das desigualdades. O antineoliberalismo levou o Brasil e a maior parte dos países latino-americanos a diminuir a fome e as desigualdades, enquanto teve governos anti-neoliberais.

A mídia vive de clichês, para não ter que explicar a realidade. O neoliberalismo é uma expressão mais acabada do capitalismo. E’ a concepção do mundo em que tudo deveria ser mercadoria, em que deveria primar no mundo a concepção segundo a qual tudo tem preco, tudo se vende, tudo se compra.

O velho, para a direita, é a democracia, a vigência dos direitos para todos, a soberania nacional. O velho é a construção de um Brasil para todos. O velho é o Lula, vindo de onde ele veio, ser o presidente mais importante que o Brasil já teve.

O velho é o bolsa família, o minha casa, minha vida, o pleno emprego, o acesso de todos à educação gratuita, à universidade publica para todos.

O “novo” é o liberalismo atualizado, o neoliberalismo, que representa a apropriação das riquezas pelo capital financeiro, pela especulação financeira, pelos bancos privados.

