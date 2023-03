Lula se revela no auge da maturidade política em nível geral, inclusive de reinserção do Brasil na escala global

Colunista avalia que Lula provou, em entrevista ao 247, que está soberano e com postura de estadista global edit

Apoie o 247

ICL

O presidente Lula vive na atualidade a fase humana de visível domínio estratégico sobre a gestão de vida e de Governo de forma clara, minuciosa e transparente, como poucos líderes do mundo conseguem expor com tamanha firmeza às vésperas de viajar à Santa Luzia/PB, ao Recife/PE e à China no próximo sábado.

Esta é a síntese da extraordinária entrevista concedida por ele ao BRASIL247 na manhã desta terça-feira com a participação de Leonardo Attuch, Helena Chagas, Tereza Cruvinel e Luiz Costa Pinto oferecendo uma leitura atualizada sobre muitos temas de relevância para a realidade contemporânea do Brasil nos diversos aspectos, inclusive de exposição das novas medidas a serem anunciadas visando resolver tantos dramas e expectativas na cena sócio – econômica do País.

SÓ DEPOIS DA CHINA

Lula resolveu não agir dependendo do humor do mercado financeiro nacional e internacional, que tenta impor pressa na definição das regras fiscais para os próximos anos, por isso decidiu somente anunciar a nova ordem fiscal depois do retorno da comitiva liderada por ele à China. Ainda tem uma escala nos Emirados Árabes.

O fato é que o Ministro Fernando Haddad resolveu estender Estrategicamente sua consulta aos diversos e muitos atores para que haja condições de pacto e aprovação das novas regras.

COMANDO SOBERANO

Lula, que chegou a chorar num de terminado momento da entrevista lembrando da perseguição desumana pela Lava Jato, se mostrou sereno no trato da atual fase a envolver Bolsonaro assegurando que haja amplo direito de defesa mas insistiu que todos envolvidos na tentativa de Golpe de 8 de janeiro, inclusive os militares. Todos serão ouvidos com direito à defesa.

Ele chegou a repetir que não abre mão da condição de líder maior das Forças Armadas como retrata a Constituição, mas lembra harmonia consistente com o comando das Três Armas.

LIDERANÇA COM EXPERIÊNCIA

O presidente se mantém antenado com todas as políticas públicas em curso na direção de focar a luta pela redução dos juros pelo Banco Central para gerar condições de retomar o desenvolvimento, o emprego e investimentos. Lula não quer quebrar a economia brasileiro por isso vai insistir para gerar mais créditos.

Em síntese, Lula está soberano e com postura de estadista global, por isso vai insistir na Paz entre Ucrânia e Rússia.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.