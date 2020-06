LULA, teime, teime...

Estou desconfiado de que você terceirizou o celular ou está com a agenda muito lotada. Todas as vezes que tento conversar contigo, quem atende é o Fausto Wolff e aí as coisas não avançam. O Fausto é um anarquista inveterado e leva as coisas na “esculhambação” edit

Capotão.

Fofoqueiro do Aldir.

“Pensei que pudesse largar o batuque e a Brahma

Chegar logo em casa, vestir o pijama

Ir cedo pra cama quando acordar

Sorrindo fazer teu café e levar de surpresa

Regar o jardim, voltar pra empresa

Pra teres um dia orgulho de mim, ah, meu Deus”

Aldir, meu irmãozinho dos céus.

Estou desconfiado de que você terceirizou o celular ou está com a agenda muito lotada. Todas as vezes que tento conversar contigo, quem atende é o Fausto Wolff e aí as coisas não avançam. O Fausto é um anarquista inveterado e leva as coisas na “esculhambação” .

Aldir, a coisa aqui tá séria, sequer o futebol estão jogando. A quarentena virou vintena, dezena, “diarena”. Tá tudo liberado. Vai dar merda. Só pra você ter uma ideia, já prenderam a loura valente, a Zambelli teve o sigilo quebrado e chorou, o Allan dos Santos teve o celular e o notebook apreendidos, tem gente invadindo os hospitais a mando do Bolsonaro e o STF tá botando quente. Prenderam o Queiroz. O Celular do Bibiano, que guarda segredos, chegou e dizem que é explosivo. Para piorar as coisas, apareceu um tal de Wassef , advogado da família Bolsonaro. Complicação maior que o fiat Elba, pois fala e fala muito. Agora fodeu tudo ou melhorou tudo: O Weintraub, o pior ministro da educação fugiu para os Esteites e pode voltar preso. Eita, magote de doidos!

Se você inventar de vir passar um final de semana por aqui, por favor, venha disfarçado e tome uns “gardenal” ou você vai pirar quando ler as posições do Fachin, da Cármen Lúcia, do Fux e do Alexandre Moraes. Pra não ter um infarto, sente num boteco e beba uma cerveja gelada, relaxe. Não vai acreditar.

Aldir, meu amigo, não ligue a TV na GloboNews , você vai tomar um susto e pensar que está vendo assombração. Verá o FHC 4%, a Marina 1% e o Ciro Paris dando as coordenadas de como deve ser o processo de oposição ao desgoverno do Bolsonaro. O mais engraçado é a ameaça que o Ciro fez ao Lula: “ vamos para o cacete. Vamos defender a democracia brasileira e quem não vier é traidor”.

Aldir, é o mesmo Ciro que sugeriu “sequestrar” o Lula e levar para uma embaixada. Lembra?

Hoje eu fiz um levantamento das eleições de 1989 até 2014 e o PT tem desempenho extraordinário. Em 1989, com apenas 9 anos de fundado e disputando contra Collor/Globo, Brizola, Ulisses Guimarães, Mário Covas, Maluf, Roberto Freire, Caiado, Aureliano Chaves, Gabeira, Afif Domingos e Enéas Carneiro, o candidato Lula foi para o segundo turno e, apesar da Mirian Cordeiro acusar o Lula de querer aborto e da sacanagem da polícia vestindo a camisa do PT nos sequestradores do Abílio Diniz, Lula perdeu a eleição por apenas 3% dos votos.

Em1994, você sabe bem, perdemos as eleições para uma cédula. A disputa virou Lula X Real. Houve a compra descarada da reeleição e em 1998, a discussão girou em torno de uma tal estabilidade que promoveu uma inflação de 12,53% e um apagão generalizado no país.

Em 2002, com a vitória de Lula, tivemos uma festa popular que durou até as eleições de 2014.

Desde a eleição de Serra ao Governo de São Paulo em 2006 se iniciou um ataque frontal ao PT, com ele pensando em 2010. Não adiantou, peia grande.

Com a força de sua história, com o legado da refundação do sindicalismo, criação do PT, da CUT e do alto dos seus 87% de aprovação, Lula lança Dilma Rousseff, uma candidata que apesar de não ter nenhuma experiência eleitoral, derrota o mais cruel dos tucanos, o senador José Serra.

Para completar a peia nos “Bicudos” (Serra 2002, Geraldo 2006, Serra 2010), a presidenta Dilma que em pesquisa da CNI/Ibope de 19 de março de 2013 era aprovada por 79% , e com a taxa de desemprego no final de 2014 em de 4,8%, supera Aécio e mais uma vez um “bicudo” da alta plumagem leva peia.

Aldir, meu querido amigo, deixe eu lhe dizer:

A partir da derrota do Traidor III (Aécio Neves), você ainda estava no meio de nós e, portanto é testemunha, começa a caminhada para o inferno do nosso país. O Canalha III não admitiu a derrota e já foi logo pedindo recontagem de votos. Ao retornar para o Senado, se junta com #SOMOSTODOSCUNHA e num processo vergonhoso, promove com a Rede Globo e os bancos, o impedimento da presidenta Dilma. Deu em Jair Bolsonaro.

Aldir, aquele texto bonito que pedi para você escrever, não precisa mais. O Lula já está convencido de que a turma dos “Somos 70%” está blefando. Em 2018 eles tiveram a chance de escolher entre o melhor ministro da Educação dos últimos tempos e um excelente prefeito de São Paulo e um sujeito expulso do Exército, vereador de meio mandato e deputado por 28 anos, sem apresentação de absolutamente nada de relevante e que ainda “enfiou” todos os filhos em cargos públicos e, segundo as boas línguas é protagonista das “rachadinhas” e de otras cositas mais. O tempo dirá.

Eu quero crer que Lula vai seguir as orientações de dona Lindu: Teime, teime Luiz.

Lula vai teimar muito e se juntar com os precarizados, os pobres e pretos que são maioria, as mulheres que são historicamente discriminadas, com os jovens que entraram nas universidades, os assistidos pelo Bolsa Família, com os alunos e professores dos Institutos Federais, as torcidas organizadas e todos e todas que desejam o Brasil solidário e justo e vai nos levar a derrubar o Bolsonaro e sua turma de inconsequentes.

Anote...Terminaremos o dia cantando:

Quando o amor acontece

“Coração sem perdão

Diga fale por mim

Quem roubou toda a minha alegria

O amor me pegou, me pegou pra valer

Ai, que a dor do querer

Muda o tempo e a maré

Vendaval sobre o mar azul”

Um abraço e um beijo.

