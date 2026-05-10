Lula, Trump e a derrota melancólica dos Bolsonaro nos EUA

A reunião de Lula com Donald Trump na Casa Branca deve ser lida para além da fotografia oficial, dos apertos de mão, das frases protocolares e da cordialidade calculada entre dois líderes que representam campos políticos opostos. O encontro, ocorrido em Washington, não produziu uma declaração conjunta espetacular nem resolveu, de uma só vez, os conflitos comerciais, tarifários e geopolíticos entre Brasil e Estados Unidos.

Mas produziu algo politicamente decisivo: desmontou a operação simbólica construída pela família Bolsonaro desde que Eduardo Bolsonaro se instalou nos Estados Unidos.

Lula não foi à Casa Branca pedir bênção a Trump. Foi mostrar ao Brasil que a relação com os Estados Unidos não pertence aos Bolsonaro.

Essa é a chave do episódio.

Desde que Eduardo Bolsonaro atravessou a fronteira política e passou a viver nos Estados Unidos, a extrema direita brasileira tentou transformar Washington em retaguarda do bolsonarismo. Eduardo não foi apenas morar fora. Foi instalar uma espécie de embaixada paralela da família Bolsonaro no coração do trumpismo.

Ali, passou a cultivar relações com lideranças republicanas, setores da direita radical americana, figuras próximas a Steve Bannon, autoridades do entorno político de Donald Trump e operadores da guerra cultural internacional.

Sua missão era dupla.

A primeira era ficar fisicamente mais perto de Trump, de Marco Rubio, de Steve Bannon, da CPAC, dos parlamentares republicanos e do aparelho político que voltou ao poder nos Estados Unidos com a restauração trumpista.

A segunda era permanecer fisicamente longe do Brasil — longe da Polícia Federal, longe do Supremo Tribunal Federal, longe do risco concreto de responder aqui, em território nacional, pelas consequências da ofensiva que ajudou a organizar contra as instituições brasileiras.

Eduardo fugiu para atuar. Mas também fugiu para se proteger.

A chancelaria clandestina dos Bolsonaro

O que se montou nos Estados Unidos não foi turismo político. Foi uma chancelaria clandestina.

Eduardo Bolsonaro passou a operar como se fosse representante internacional de uma família derrotada nas urnas, desmoralizada pelo 8 de janeiro, cercada por investigações e empenhada em transformar a política externa americana em instrumento de pressão contra o Brasil.

A lógica era transparente: se a extrema direita brasileira já não conseguia controlar plenamente as instituições nacionais, tentaria constrangê-las a partir de fora. Se Jair Bolsonaro estava inelegível, condenado e politicamente interditado, seria preciso internacionalizar sua defesa.

Se Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal e o sistema eleitoral haviam se tornado obstáculos à restauração bolsonarista, então a saída seria acionar Washington.

Não por acaso, Eduardo e seus aliados passaram a trabalhar para que autoridades brasileiras fossem enquadradas como violadoras de direitos, alvo de sanções e objeto de pressão diplomática americana.

O Brasil deixaria de ser tratado como nação soberana para ser apresentado como território em crise, supostamente sequestrado por juízes, comunistas, censores e inimigos da liberdade. Era a velha gramática do golpe traduzida para o inglês.

O que antes aparecia nos acampamentos diante dos quartéis — “SOS Forças Armadas” — passou a aparecer, com outra roupagem, nos corredores da extrema direita: “SOS Trump”.

Eduardo, Bannon e o método

Steve Bannon não é um detalhe nessa história. É parte do método.

O ex-estrategista de Trump ajudou a transformar a extrema direita global numa rede de ressentimentos conectados. Sua fórmula combina guerra cultural, desinformação, ataque às instituições, fabricação permanente de inimigos internos e pressão sobre sistemas eleitorais. O objetivo não é apenas vencer eleições. É corroer a confiança pública na democracia até que qualquer derrota da extrema direita pareça fraude, perseguição ou conspiração.

Eduardo Bolsonaro aprendeu esse idioma.

Nos Estados Unidos, passou a falar para a plateia que interessava ao bolsonarismo: trumpistas, conspiracionistas, setores religiosos conservadores, operadores digitais, parlamentares republicanos e militantes da guerra cultural. Seu papel era apresentar o Brasil como laboratório de uma suposta tirania judicial e transformar Jair Bolsonaro em versão tropical de Donald Trump: o líder perseguido, injustiçado, censurado e punido por enfrentar o sistema.

A operação tinha finalidade eleitoral evidente: preparar o terreno para 2026.

Jair Bolsonaro, condenado e inviabilizado, seria preservado como mito. Eduardo atuaria como operador externo. Flávio Bolsonaro seria apresentado como herdeiro eleitoral. Trump funcionaria como fiador simbólico. Bannon ofereceria o método. Rubio e outros republicanos seriam as portas institucionais. As Big Techs e as redes digitais fariam o resto.

Era um projeto de poder com sede no Brasil, palco nos Estados Unidos e método internacional.

Flávio, o candidato made in USA

A candidatura de Flávio Bolsonaro não nasceu apenas em Brasília. Foi sendo fabricada também nos palcos da direita americana.

Quando Flávio foi à CPAC e pediu “pressão diplomática” sobre as eleições brasileiras, não discursava apenas para simpatizantes estrangeiros. Sinalizava que a extrema direita brasileira pretendia transformar a eleição de outubro em assunto internacional.

Pior: pretendia convocar uma potência estrangeira a vigiar, pressionar e constranger as instituições brasileiras. O gesto revela a essência do projeto.

Enquanto Lula representa o Brasil como chefe de Estado, Flávio se apresenta como candidato de uma família que pede tutela externa. Enquanto Lula negocia com Washington a partir do Planalto, Flávio procura legitimação em palanques trumpistas. Enquanto Lula conversa com Trump sem renunciar à soberania, os Bolsonaro tentam oferecer alinhamento automático como moeda eleitoral.

Esse contraste é o coração do novo momento político.

A extrema direita brasileira tentou convencer o eleitor de que somente um Bolsonaro seria capaz de falar com Trump. Tentou vender a imagem de que Washington estava fechado para Lula e aberto apenas para a família Bolsonaro. Tentou transformar a Casa Branca em comitê informal da candidatura de Flávio.

Foi essa fantasia que Lula atravessou.

A derrota simbólica dos Bolsonaro

A visita de Lula à Casa Branca foi, antes de tudo, uma derrota simbólica dos Bolsonaro.

Derrota de Eduardo, que se mudou para os Estados Unidos para operar por dentro do trumpismo e vender a ideia de que a família Bolsonaro tinha acesso privilegiado ao poder americano.

Derrota de Flávio, que tentava se apresentar como o candidato capaz de restaurar a relação com Washington.

Derrota de Jair Bolsonaro, que sempre tratou Trump como espelho, escudo e inspiração.

Derrota da narrativa segundo a qual o Brasil só seria ouvido nos Estados Unidos se voltasse a ser governado pela extrema direita.

A cena de Lula sentado com Trump na Casa Branca desmanchou a fábula. Mostrou que o presidente brasileiro, eleito pelo voto popular, pode falar com qualquer governo do mundo — inclusive com um governo ideologicamente hostil — sem se fantasiar de trumpista, sem entregar a soberania nacional e sem pedir licença à família Bolsonaro.

Trump não recebeu Lula por simpatia ideológica. Recebeu porque o Brasil importa.

Essa é a diferença entre diplomacia e submissão.

Estados Unidos e Brasil têm interesses concretos em comércio, tarifas, combate ao crime organizado, minerais críticos, energia, tecnologia, Amazônia, China, América Latina e segurança regional. O governo americano pode preferir ideologicamente a extrema direita, mas não pode ignorar o peso do Brasil. E Lula, ao compreender isso, transformou uma vulnerabilidade em vantagem.

Foi política externa a serviço da política interna — sem deixar de ser política de Estado.

Lula não pediu bênção; impôs realidade

É aqui que o artigo da ScheerPost — site jornalístico independente dos Estados Unidos — oferece a melhor chave de leitura.

Reportagem do ScheerPost observou que Lula queria que a conversa fosse bem-sucedida não apenas por razões diplomáticas, mas porque enfrenta uma batalha difícil nas eleições de outubro. A viagem a Washington foi, portanto, uma operação política interna. Mesmo sem grandes resultados concretos, o clima positivo relatado pelos dois presidentes representou uma vitória para Lula no contexto da disputa presidencial.

A leitura é precisa. Lula foi a Washington para neutralizar a principal mercadoria eleitoral dos Bolsonaro: a promessa de acesso exclusivo a Trump.

O bolsonarismo apostava que poderia dizer ao eleitor brasileiro: Lula está isolado; Trump nos apoia; os Estados Unidos confiam em nós; só Flávio pode reconstruir a relação bilateral; só a família Bolsonaro pode impedir o Brasil de se afastar de Washington.

A reunião na Casa Branca destruiu esse roteiro.

Lula não saiu de lá como aliado de Trump. Nem precisava. Saiu como presidente do Brasil reconhecido como interlocutor necessário dos Estados Unidos. Para a disputa interna brasileira, isso basta. Porque o objetivo não era converter Trump em lulista — o que seria absurdo. O objetivo era impedir que Trump continuasse sendo tratado como propriedade eleitoral dos Bolsonaro.

A operação Eduardo acabou — e de forma melancólica

A operação Eduardo Bolsonaro acabou. Não porque a extrema direita deixou de ser perigosa. Não porque suas redes internacionais tenham sido desmontadas. Não porque Steve Bannon, Marco Rubio, a CPAC e o trumpismo tenham desaparecido do horizonte da eleição brasileira. Nada disso.

Acabou porque fracassou em seu objetivo central.

Eduardo Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos por duas razões. A primeira era ficar perto fisicamente de Donald Trump, de Marco Rubio, de Steve Bannon e das autoridades do governo americano que poderiam ser mobilizadas contra o Brasil.

A segunda era ficar longe do Brasil — longe da Polícia Federal, longe do Supremo Tribunal Federal, longe do risco concreto de responder aqui, em território nacional, pelas consequências da ofensiva que ajudou a organizar contra as instituições brasileiras.

Não foi exílio romântico. Foi fuga política.

E foi fuga financiada pelo próprio pai. Jair Bolsonaro admitiu publicamente ter enviado R$ 2 milhões ao filho nos Estados Unidos. Disse que “lá fora tudo é mais caro”, que tinha netos no exterior e que não queria que Eduardo “passasse por dificuldades”.

A frase, que pretendia soar doméstica, revela a dimensão política do episódio: enquanto a militância era convocada a resistir, o operador internacional do clã era sustentado a milhões de reais fora do país.

Eduardo foi para os Estados Unidos para ser o embaixador informal de uma restauração bolsonarista. Voltaria, imaginavam eles, como ponte vitoriosa entre o trumpismo e o Planalto. Voltaria como o homem que abriu portas em Washington, pressionou o Supremo, constrangeu Alexandre de Moraes, internacionalizou a defesa de Jair Bolsonaro e preparou o terreno para a candidatura de Flávio.

Mas não voltou assim.

O que restou de Eduardo no Brasil é uma caricatura do projeto original: a tentativa de se abrigar como primeiro suplente de André do Prado numa chapa ao Senado por São Paulo, mesmo morando nos Estados Unidos.

O deputado que pretendia falar diretamente com Trump agora depende de uma vaga lateral, subordinada, indireta, para tentar manter alguma presença institucional no país que abandonou.

É um rebaixamento político brutal.

O operador internacional tenta virar suplente.

O “chanceler” paralelo virou apêndice de chapa.

O herdeiro do bolsonarismo ideológico virou problema jurídico, eleitoral e familiar.

O homem que foi aos Estados Unidos para acionar Washington contra o Brasil agora tenta disputar uma eleição brasileira à distância.

Essa é a derrota mais melancólica da operação Eduardo Bolsonaro.

Lula entrou na Casa Branca como presidente eleito do Brasil. Eduardo permaneceu nos Estados Unidos como deputado encolhido, investigado, politicamente rebaixado e reduzido à condição de suplente remoto.

A Casa Branca não virou bunker da família Bolsonaro. E Eduardo não voltou como estrategista vitorioso. Voltou como sombra de uma operação que prometia tomar Washington — e terminou disputando uma suplência em São Paulo.

Soberania contra vassalagem

A disputa de 2026 será também uma disputa sobre o lugar do Brasil no mundo.

De um lado, há um projeto de soberania pragmática: conversar com Estados Unidos, China, União Europeia, América Latina, África e mundo árabe sem subordinação automática a nenhum império. Defender interesses nacionais, negociar tarifas, proteger setores estratégicos, agregar valor aos minerais críticos, preservar a capacidade industrial e manter autonomia diplomática.

De outro, há o projeto da vassalagem ideológica: alinhar o Brasil ao trumpismo, entregar a política externa à guerra cultural, tratar a soberania como obstáculo, pedir pressão diplomática estrangeira sobre eleições nacionais e transformar recursos estratégicos em moeda de troca para apoio político.

É isso que está em jogo. E dessa vez, como na campanha em 2018, o Estadão vai publicar editorial com o título: Uma escolha muito difícil?