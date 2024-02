Lula vai cozinhar o marreco em fogo brando

Apoie o 247

Tem muita gente ansiosa para Lula indicar o quanto antes o juiz que falta para completar o plenário do TRE-PR que vai julgar a cassação de Moro. Menos Lula.

Ele não demonstra pressa alguma de nomear um dos indicados da lista tríplice.

É pior para Moro ficar exposto na vitrine dos futuros cassados o maior tempo possível, seu desgaste só se amplia.

Como bom cozinheiro que é, Lula sabe que a pressa, na cozinha, é inimiga da perfeição e que o apressado come cru.

Ele prefere cozinhar o marreco em fogo brando.

