Lula Xi Jinping da Silva - novo arcabouço desenvolvimentista

Novo horizonte para o ajuste fiscal e monetário é a mistura de China e reservas cambiais de Lula que fortalecem real, controlam inflação, impulsionam industrialização e nacionalismo e enfraquecem, em contrapartida, neoliberalismo do BC Independente de Campos Neto e sua meta irrealista de inflação às custas de juros inviáveis ao crescimento sustentável.

A sabotagem de Neto a Lula, para manter juro nominal Selic de 13,75%, que prejudica trabalhadores e empresários, enquanto eleva risco especulativo, quanto mais desestabiliza mercado consumidor, está tende a sair pela culatra por jogar a economia no buraco sem fundo.

O fator positivo de maior estabilidade econômica passa a ser perspectiva de negócios com os chineses, mediante novas regras monetárias ancoradas em trocas de moedas – yuan/real.

Brasil-China entra na onda de novo sistema monetário internacional que abandona, paulatinamente, o que começa a entrar em desuso, a dolarização global de Bretton Woods, vigente no pós-guerra em 1944 até hoje, como sustentáculo do imperialismo americano.

NOVA ORDEM

O novo líder mundial, Xi Jinping, emerge com a ultrapassagem espetacular da China sobre os Estados Unidos que deixam de ter utilidade para periferia capitalista dolarizada rumo à desdolarização forçada pela força da moeda chinesa em expansão com terceiras moedas na construção de novo sistema monetário internacional: yuan-real, yuan-peso, yuan-rublo, yusn-euro etc.

As consequências são maior oferta de investimentos com consequente queda das taxas de juros e de inflação, no contexto novo de fortalecimento dos bancos públicos como agentes desenvolvimentista, em contraposição à dolarização, tocada por bancos privados, juro horizonte são crises especulativas e implosões bancárias, como se vê, no momento, colocando Tio Sam na retaguarda.

Brics-BNDES será nova plataforma desenvolvimentista para tocar os projetos do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento – que Lula deve lançar a partir de maio, como anunciou, hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Costa.

NOVAS EXPECTATIVAS GLOBAIS

De onde virá o dinheiro?

Certamente, no jogo de troca de moedas, de emissões monetárias, ancoradas em reservas do tesouro e riquezas nacionais(petróleo, ouro, matérias primas, biodiversidade etc), sobre as quais o governo não paga juros, como aconteceria se emitisse títulos da dívida pública, necessariamente lastreados por títulos da dívida caros e impeditivos do crescimento sustentável.

Maior oferta de investimento no PAC, em parceria com chineses, desdolarizará economia, jogando preços para baixo, especialmente, petróleo, elevando competição econômica, para a ser exercitada por empresas nacionais, avalizadas pelo tesouro, mais negócio que avaliar bancos privados que se enriquecem na taxa de juros especulativa, bombeadora da privatização.

Trata-se de redesenho do quadro macroeconômico que tende a anular a sabotagem de Campos Neto a Lula, na medida em que os agentes econômicos e especialistas financeiros percebem a gritante irracionalidade do BC Independente de sustentar taxa de juro básica real de 8% frente inflação de 5%, como destacam vozes da direita liberal, como a do ex-ministro de FHC, Luiz Carlos Mendonça de Barros.

NEOLIBERALISMO X NACIONALISMO

Sobretudo, a sustentabilidade do real, que se dá com o montante de reservas na casa dos 350 bilhões de dólares – herança lulista –, a inviabilizar movimentos especulativos contra moeda nacional, somada à prática de trocas de moedas, fragiliza neoliberalismo e fortalece nacionalismo.

Cria-se, dessa forma, condição política fundamental para mobilizar retomada da estatização das empresas privatizadas, como Petrobrás e Eletrobrás, agentes fundamentais do desenvolvimento sustentável.

Esse novo modelo, igualmente, servirá, também, como destaca o economista Almir Rockembach, especialista em finanças públicas e ex-consultor parlamentar, para promover mais rapidamente reforma tributária, se o governo emitir para pagar dívida dos Estados, livrando-os dos juros da dívida pública e liberando-os para os investimentos regionais, conforme planejamento combinado entre governo federal e estados e municípios para construção de novo federalismo.

Evidentemente, os executivos estatais, hoje, superendividados e carentes de recursos para investimentos, resistirão ao modelo tributário incapaz de promover maior arrecadação e distribuição de renda, se não permitir liquidação de suas dívidas, acumuladas pela imperialista Lei Kandir que isenta de ICMS exportação de produtos primários e semielaborados, cujas consequências são desindustrialização regional e crescentes conflitos federativos.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

