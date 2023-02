"Macaco velho", Lula viu que CPI era golpista

Apoie o 247

Matéria do jornal O Globo da última quinta-feira mostra que, assim como Lula acertou ao rejeitar a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) por facilitar um golpe contra si, ele acertou de novo rejeitando a CPI do 8 de janeiro, que é tão golpista quanto a GLO.

Confira alguns trechos daquela matéria:

"Um relatório sigiloso enviado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) ao Congresso aponta que o governo foi informado sobre a possibilidade de haver ataques violentos em Brasília no dia 8 de janeiro. O alerta foi produzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), subordinada ao GSI, e compartilhado com órgãos federais dois dias antes da invasão às sedes dos Três Poderes. O documento tem sido usado para turbinar um pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os atos golpistas.

(...)

O documento, enviado no dia 20 de janeiro à Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência (CCAI), é assinado pelo ministro responsável pelo GSI, o general da reserva Gonçalves Dias, um dos personagens que saíram fustigados dos atos do dia 8 por não terem conseguido impedi-los. A revelação de que o relatório foi entregue a diversos órgãos do governo expõe o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dez dias após os ataques, o petista criticou as autoridades responsáveis pelas forças de segurança e inteligência, inclusive o GSI, de Gonçalves Dias, conhecido como G Dias."

Captou? O tal general Gonçalves Dias foi nomeado por Lula como chefe do GSI e, depois que se viu que ele atuou a favor dos terroristas, foi "desnomeado". Agora, acusa Lula de ter facilitado a tentativa de golpe contra si mesmo (?!).

A informação de que o relatório da Abin está no Congresso tem sido usada pela direita bolsonarista entusiasta da CPI para implementar a investigação. A estratégia desse grupo é implicar ministros do governo Lula nas suspeitas de omissão por parte das autoridades durante os ataques do dia 8. O senador Espiridião Amin (PP-SC) diz que a chegada do documento ao Legislativo reforça a necessidade da uma investigação parlamentar.

Bolsonaristas querendo investigar os ataques de 8 de janeiro já mostra não só que o objetivo dessa CPI é tumultuar, mas, no limite, acusar Lula de ter permitido os ataques e torná-lo o responsável por tudo que aconteceu, o que, facilmente, poderia ser usado pela maioria esmagadora de direita no Congresso para tentar um impeachment logo de cara...

O que impressiona mesmo, porém, é como Lula mata essas "espertezas" golpistas e bolsonaristas já no nascedouro.

Militares sugeriram a ele decretar a GLO e Lula, de cara, já disse que a medida resultaria em golpe porque colocaria os militares no comando da situação e ele, Lula, viraria uma espécie de "rainha da Inglaterra. Agora, percebe, já quando a ideia da CPI surgiu, que era outra "esperteza" golpista.

Não é à toa que Lula chegou onde chegou. Não é caindo nessas arapucas dos pretensos espertalhões da direita que ele está governando o Brasil pela terceira vez. Mas o que impressiona mesmo é a quantidade de aliados dele que caíram nessa arapuca.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

