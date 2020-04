Mais um triste recorde, mais um 7x1

A sensação de estar no Brasil em meio a uma pandemia é de estar numa montanha russa em que o controle quebrou. Goiás teve apenas 19 mortes por Covid, mas foram registrados mais de 3.300 mortes por problemas respiratórios nos neste ano, segundo levantamento feito pelo site Transparência Registro Civil realizado pelo Correio Braziliense (20/042020), as pessoas estão morrendo nas portas das UPAS/Hospitais em Belém (e noutros cantos) e os corpos deixados nos corredores; Manaus, não tem mais valas...as que foram abertas a chuva derrubou: os caixões e os cadáveres ficaram boiando no cemitério. Vila Formosa, em SP, abriu 13 mil valas novas. Rio de Janeiro nos bairros pobres e favelas os corpos são deixados dentro das casas 1, 2 , 3 dias; Fortaleza prevê 250 óbitos por dia, em Maio, não há mais vagas em UTIs . E ainda estamos no começo, no começo da subida da montanha da montanha russa...

Destaco: nem uma autoridade seja presidente, ministro ou assessor apresentou uma nota de pesar pelos mortos e seus parentes. O presidente e seu governo se exime de responsabilidade dizendo primeiro que não “era coveiro” e dias depois, zombou dos mortos e de seus parentes dizendo que “ era Messias mas não fazia milagre” (sic!) Isso após o Brasil exibir um crescimento de 1000% nas mortes por doenças respiratória agudas e ultrapassar a China em número de óbitos. O ministro Treich se recusa a conversar com os secretários estaduais de saúde e diz estar preocupado com o lucro dos hospitais privados e critica as vítimas por estarem ocupando os leitos e utis que deveriam ser destinados a outros casos reduzindo o ganho das especialidades e especialistas (sic!)” em meio ao caos, sua assessoria coloca receitas de pães caseiros no site do ministério.

A sensação que tenho é a mesma de Dante: ele entra no inferno atrás de Beatriz, por ter a alma pura, Virgílio que ali estava apenas pelo fato de ser pagão, o guia e o protege pelos sete infernos. Eu sinto que estamos entrando no inferno e não temos nenhum Virgílio que nos guie e proteja. Enquanto isso, a montanha russa segue seu caminho aumentando a velocidade.

