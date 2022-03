“MAMÃE FALEI... A VERDADE DO QUE PENSO” sobre o turismo sexual de guerra

O MBL É A CARA DA CANALHICE DA DIREITA BRASILEIRA, que conta com o apoio do não menos desprezível Sergio Moro edit

Esse sujeito desprezível conhecido pela alcunha de “Mamãe falei” disse que as UCRANIANAS SÃO FÁCEIS PORQUE SÃO POBRES”!

É difícil até mesmo classificar um basculho desse.

É o típico playboy pequeno burguês de classe média brasileiro, que mede sua masculinidade pela conta bancária e se regozija ao imaginar sua superioridade sexual contando com a desgraça social de mulheres em situações desesperadoras (sejam pobres ou refugiadas).

E ele ainda é incapaz de mensurar sua própria repugnância quando diz “eu ainda não peguei ninguém” ou “EM SÃO PAULO ESSAS MINAS NEM OLHAM NA CARA”.

Tanto numa fila de ucranianas refugiadas quanto numa fila de balada da elite paulistana, essa caricatura acre da masculinidade tóxica do macho “alfa” brasileiro não percebe que “não pega” ninguém porque é ESCROTO, um babaca chato, inconveniente e insuportável.

Afinal, o que esperar de um escroque que se veste de vagina para atormentar um encontro de mulheres, na USP, que discutia sexualidade? O mesmo que foi provocar os estudantes que ocuparam escolas no Paraná contra cortes e a Deforma do Ensino Médio, em 2016, e foi acusado de passar a mão na bunda de uma estudante de 16 anos. Por óbvio não se espera nada mais do que ele se deslocar ainda como deputado para um país em guerra e se vangloriar com sua “carta de inscritos no Instagram” para assediar mulheres desesperadas em filas de refugiados!

O cara sente tesão na miséria alheia, pois somente assim se vê superior. Não há mais nenhuma característica que abone esse abutre da desgraça!

Mais que isso: ainda dá dicas de como fazer turismo sexual para transar com loiras pobres no leste europeu. Sendo que o especialista nisso é o outro líder do MBL, Renan Santos, o mesmo que disse que falar em ESTUPRAR MULHERES ERA UMA BRINCADEIRA ENTRE AMIGOS!

E temos ainda o ícone maior desse movimento protofascista chamado MBL: Kim Kataguiri, o deputado federal que acha necessário ter partido nazista no Brasil.

O MBL É A CARA DA CANALHICE DA DIREITA BRASILEIRA, que conta com o apoio do não menos desprezível Sergio Moro.

Isso é a direita neoliberal e cretina nacional, que fisga cidadãos desarrazoados hipnotizados com as babaquices pseudomoralistas ou “anti-corrupção” espalhadas pela grande imprensa sabuja do capital e pelas igrejas de aluguel espalhadas pelo país.

Não é à toa que um dos fundadores desse movimento trágico, esse tal “Mamãe falei”, viaja com toda a pompa de deputado para fazer coquetéis molotov em apoio aos nazistas ucranianos do Azov (uma milícia que mata, tortura e estupra ucranianos do leste há anos).

As entranhas do poder brasileiro estão tomadas por sujeitos como esses desde o cataclisma que abriu as fissuras da estupidez brasileira (os golpes), o que culminou no seu representante mais repugnante: Bolsonaro.

É realmente isso que homens e mulheres desse país esperam de seus políticos? Violência, preconceito, intolerância, assédio a mulheres desesperadas, aporofobia e manipulação vil da religião?

Enquanto “Mamãe falei” trata refugiadas como produtos de consumo da masculinidade endinheirada, o Padre Julio Lancelotti acolhe os pobres tal como ensinou Jesus.

Mas agir como Jesus, na opinião do “Mamãe falei”, é ser cafetão da miséria - classificação que esse verme eleito deputado pelo povo paulista deu ao padre Julio!

Agora só nos resta esperar as desculpas desses “jovens” de 35 anos, brancos e ricos. Em qual vocês apostam?

1- Era só uma brincadeira de amigos.

2- Eu estava bêbado, não é o que eu penso.

3- Já pedi desculpa, agora estão acabando com minha vida (se fazer de vítima)

4- E o PT, heim? E o Lula?

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.