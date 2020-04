Mandetta já vai tarde. Quem entra não nos interessa

"Mandetta ficou na inércia também e era só mais um anti-SUS do bando do Bolsonaro", diz Myriam Marques, profissional de Saúde dos EUA. "Ou o povo acorda, faz desobediência civil, pressiona, para de pagar imposto, boicota coisa, bate panela sem parar, pressiona o Maia para colocar em votação o impeachment ou não existe outra solução!" edit

Mandetta já vai tarde. Este que entra, e só uma versão piorada. A crise institucional está instalada e não vai fazer diferença para o povo. O problema é o governo todo que não vai abraçar a única solução comprovada para combate a epidemia que é a mitigação comunitária: isolamento social, higiene, com segurança alimentar e garantia de emprego. Mandetta ficou na inércia também e era só mais um anti-SUS do bando do Bolsonaro. Basta uma consulta ao site saúde.gov que se pode ver que não houve nenhum plano de ação, há pouca informação, links não abrem, não há a frase que se encontra na maioria dos sites oficiais de saúde do mundo inteiro: “Fique em casa”. Ele não fez nada na COVID há não ser aparecer com colete, odeia o SUS, e um incompetente, fake. Não preparou leitos, recursos, testes, não mandou a indústria deixar s mascaras no Brasil, etc, etc. Basta ver sua despedida hoje em um auditório lotado de gente sem máscara, inclusive ele.

Mandetta tem processos como criminoso corrupto, por ter roubado e destruido a Santa Casa de Cuiabá. Responsável pela destruição sistemática do SUS desde que está no poder: recursos, programas, logística. Então, qual e a vantagem de ficar com o Mandetta? Outro ou outra que entrar vai ser a mesma. Ainda que ate montar equipe, o pico da pandemia já vai ter passado, Não acredito que a crise de agora ia consertar com o Mandetta.

Se a esquerda ficar falando que Mandetta estava bom, me poupem. O caos já está instalado a nível federal. Quanto ao enfrentamento da pandemia no Brasil, só resta confiar em estados e municípios, nos nossos competentes profissionais do SUS e da academia, iniciativas comunitárias, do movimento social, igrejas sérias, empresas humanistas, associações de moradores das favelas, líderes das comunidades indígenas, atitudes individuais, etc. Torcer para podermos pegar o dinheiro federal que nos pertence.PORQUE a única solução federal é TIRAR O BOZONAZI , não tem como remendar!

Ou o povo acorda, faz desobediência civil, pressiona, para de pagar imposto, boicota coisa, bate panela sem parar, pressiona o Maia para colocar em votação o impeachment com milhões de assinaturas, pressiona por renúncia, o que seja com a esquerda e os que ainda acreditam na democracia se entendendo OU

Não existe outra solução!

#ForaBolsonarojá #Bolsonaroacabou

#BastadeBolsonaro

