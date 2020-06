Manifesto dos Progressistas Unidos

Nós, progressistas democráticos, mulheres e homens, pessoas físicas e jurídicas, defendemos o restabelecimento da Constituição Federal, da democracia e da soberania nacional.

Entendemos que, desde o golpe de 2016, o Brasil vem sofrendo uma Guerra Híbrida alicerçada, principalmente, no lawfare, na manipulação midiática e nas fake news com seus discursos de ódio que criminalizam a esquerda.

Queremos a anulação do “impeachment” da ex-presidenta Dilma Rousseff. Assim como a anulação da reforma da Previdência Social, da reforma trabalhista e da Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos.

Queremos a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão por entendermos que as eleições presidenciais de 2018 foram fraudadas pelo uso massivo das fake news e do lawfare, que retirou da disputa eleitoral o candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

Exigimos a prisão do ex-juiz Sérgio Moro. A demissão e prisão do procurador da República, Deltan Dallagnol, e uma completa investigação da farsa que foi a Operação Lava Jato, com o devido reconhecimento da inocência do ex-presidente Lula.

Exigimos, também, que a suspeita de envolvimento da família Bolsonaro com a milícia seja investigada. Pedimos uma apuração rigorosa do grau de participação de capital e de atores estrangeiros, como o marqueteiro Steve Bannon, na campanha e gestão do atual presidente. Demandamos saber quem financia e quem articula o gabinete do ódio.

Queremos uma autocrítica dos expoentes da mídia hegemônica, do poder judiciário e do Congresso Nacional que apoiaram o golpe de 2016 e contribuíram para o fomento do atual levante nazifascista.

Defendemos a Auditoria Cidadã da Dívida, a reestatização das principais estatais brasileiras como a Vale, a Embraer e a Telebrás, além da revogação do leilão do pré-sal e do desmonte da Petrobrás.

É hora de deixarmos de lado, definitivamente, as velhas oligarquias de direita. Queremos um governo de esquerda, que governe para a maioria da população brasileira, que busque a justiça social, a democratização dos meios de comunicação, do ensino superior e a erradicação da fome e do genocídio do povo negro e indígena no Brasil.

Vamos à luta, [email protected]!

