TV 247 logo
      Buscar
      Carlos Castelo avatar

      Carlos Castelo

      Jornalista, sócio-fundador do grupo Língua de Trapo, um estilo sem escritor

      118 artigos

        HOME > blog

        Manual para ETs assaltados

        Um relato irônico sobre um encontro inesperado entre tecnologia, humanidade e um sanduíche de mortadela no coração de São Paulo

        Manual para ETs assaltados (Foto: Gerada por IA/Freepik)

        Avi Loeb, astrônomo da Universidade de Harvard, anda cogitando que há robôs alienígenas disfarçados na Terra. Eu confirmo. Um deles sou eu. Ou melhor: sigo sendo, embora desde a última terça-feira eu opere em modo vulnerável, após um assalto na Praça da Sé.

        Sou um modelo discreto, pele compatível com o clima tropical, suor calibrado para causar empatia e uma leve miopia programada. Ninguém confia em quem enxerga demais. Meu trabalho: observar. Meu disfarce: frequentador de padaria. Meu erro: atravessar a praça às 17h03 com um sanduíche de mortadela e o celular na mão. A Central sempre alerta para isso, mas a Central não sente fome.

        — Central, aqui é o Operador 37-B, sussurrei mentalmente, ativando o canal criptografado que passa por algo que os humanos chamam de consciência.

        — Ocorrência imprevista. Dois indivíduos se aproximam com intenção hostil.

        — Descreva o protocolo, respondeu a Central, com aquela voz neutra que jamais teve que pegar um ônibus.

        — Eles pediram o celular.

        — Entregar o celular.

        — Mas eu ainda estou pagando as parcelas.

        — Entregar o celular.

        Obedeci. O primeiro indivíduo levou o aparelho com a naturalidade de quem fecha uma aba do navegador. O segundo, mais atento, perguntou se eu tinha relógio. Eu tinha: um cronógrafo que mede pulsos, batimentos e o nível de poluição do ambiente. Tirei do pulso.

        — Central, eles estão levando meus acessórios.

        — Avalie o risco existencial.

        — Moderado. Perdi o lanche.

        — Entregar os acessórios.

        Um terceiro apareceu, provavelmente um estagiário de meliante, e pediu a senha do cartão. Aqui houve conflito interno. Meu cérebro sintético calcula senhas em nanossegundos, mas também calcula a humilhação humana de esquecê-las. Optei pela integração cultural.

        — É… acho que é a data do aniversário da minha mãe, falei.

        — Central, estou mentindo.

        — Excelente mimetização.

        Eles foram embora com meus dados, meu sanduíche e uma parte considerável da minha fé na espécie humana. Fiquei parado, avaliando danos. Um humano ao meu lado comentou: “Complicado, né?”. Concordei. O robô que não concorda levanta suspeita.

        — Central, solicito instruções.

        — Execute protocolo pós-trauma.

        — Qual?

        — Volte para casa, faça um café e conte essa história para si mesmo, rindo.

        — Rindo?

        — Sim. Rir é o que faz você parecer humano.

        Fui para casa. Fiz o café. Ri. Atualizei os relatórios: “Humanos são imprevisíveis, eficientes e levam lanches e acessórios". A Central aprovou. No anexo, uma observação: Evitar a Praça da Sé em horário de pico.

        Finalizei a missão com uma conclusão científica irrefutável: Não existe vida sintética que sobreviva sem a merenda da tarde.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.