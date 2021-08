O patriarcado e o machismo são regras impostas pela nossa sociedade, lutamos contra ele constantemente, tivemos avanços e retrocessos. É preciso reconhecer que há muita habilidade de todos os atores, principalmente, dos que detém os privilégios em manipular os discursos e adequar os avanços na medida e proporção que lhes interessa para se manterem no topo.

Não digo que há uma pessoa ou um grupo específico pensando, articulando e nos tratando como marionetes e que nossos desejos e ações sejam totalmente induzidas, mas acredito que, considerada as devidas proporções, o processo cultural e como é transmitido com a possibilidade mínima de contraditório e construção de outras formas de enxergar o mundo e as relações, nos impele a agirmos e pensarmos dentro do que é de interesse desse sistema hierarquizado, opressor e escravizador.

Reconheço que ainda reproduzo inúmeros padrões - apesar de questioná-los. Cresci e fui construída lendo, contemplando e observando os modelos determinados e, sempre que ajo de forma diferente ao que é imposto, ainda assim me colocam em caixinhas, me enquadram no que é conhecido e superficial, e o que sou e sinto é desconsiderado, gerando os típicos comentários depreciativos como: ser uma mulher “insensível”, “exigente demais”, “falsa” porque construiu uma “personagem” para justificar meus questionamentos sobre os padrões, “solitária” e tantos outros adjetivos que vão nos minando, tirando nossa autoconfiança e a possibilidade de nos construirmos enquanto humanos.

Nosso sistema subverteu a essência humana da cooperação e sociabilidade para nos transformar em seres violentos, opressores e escravizadores. Criamos estruturas de poder baseadas na violência seja física ou psicológica e somos bombardeados pelos padrões que, em tese, evitariam sermos excluídos e marginalizados de nossas “tribos”, mas entendo que eles servem para estruturar e manter a lógica do privilegiado em um grau de escalonamento onde aqueles que estão nos últimos lugares precisam ser moldados para apenas se conformarem em serem explorados, subjugados e escravizados. Para tanto os padrões construídos culturalmente nos impõem, sem possibilidades de questionamentos, os lugares que devemos ocupar sob várias justificativas que vermos na psicologia de auto-ajuda, nos filmes, novelas, livros e tantos outros meios que nos cooptam e aprisionam em conceitos que insidiosamente fazem crer que é normal a hierarquia do humano e a sua instrumentalização pelo mercado e também pelo outro.

Na internet proliferam tutoriais e coaches de relacionamentos que estão a todo momento reforçando os padrões do masculino e feminino. Ensinam o quê e como fazer, como se fosse possível definir precisamente o afeto; somos cada vez mais conduzidos e moldados para que não possamos sequer viver e sentir a vida, mas escolher o que é determinado como sucesso e, para tanto, somos produzidos em série, negamos o que sentimos e buscamos a superficialidade dos encontros para que não sejamos “infelizes”, sem perceber o quanto vamos nos esvaziando e permanecendo em um estado amorfo, insípido, sem cheiros, sem cores e luzes, reservando sorrisos, alegrias, dores e lágrimas as telas dos celulares por meio das redes sociais. Transferimos a nossa vida para selfies, curtidas e emojis, vivemos a “eternidade” e a “juventude” tão almejada permitindo que nosso sangue, nossas emoções e potência de vida sejam consumidas e sugadas por algoritmos e a falsa ideia do viver; estamos apenas passando pela vida, nos perdendo, nos isolando, nos bloqueando, travando e vestindo armaduras só para não sentirmos as tristezas e frustrações, mas com isso também não vivemos as alegrias e gozos reais, regados a emoções, sentimentos e desejos.

Minha vida não foi permeada por muitos Marcos, pelos inúmeros obstáculos e limites que estão à nossa volta - pelo menos não estavam em minha mente - no que sou e no que desejo, mas sei que os criei e permiti que eles se colocassem à minha frente. Confesso que os respeitei, pois assim como todas as mulheres, algumas mais outras menos, nos colocamos dentro dos padrões impostos, conscientemente ou não. É uma questão de sobrevivência no mundo em que nascemos, em como nos veem e como nos colocamos para vivermos e muitas vezes nos reconhecermos.

