Marighella, um patriota no cinema

Apoie o 247

Clube de Economia

"Você é maoista, trostskista ou leninista?", pergunta o jornalista francês. "Sou brasileiro", responde Carlos Marighella numa cena do filme de Wagner Moura.

Marighella pinta o retrato de um homem profundamente brasileiro, que reivindicava o epíteto de patriotas para si e seus companheiros de luta, e não para os meganhas da ditadura que se proclamavam como tal. É o mesmo que acontece hoje, quando milicianos e ogres da extrema-direita colocam o nome e as cores do país no seu círculo de ódio.

Pedindo perdão pelo paralelo talvez impróprio, Marighella me parece o Tropa de Elite da esquerda. Refiro-me não só à qualidade cinematográfica, mas à perícia com que mobiliza sua narrativa em benefício de valores diametralmente opostos aos do filme de José Padilha. O político, poeta e guerrilheiro Marighella aparece tão complexo quanto o Capitão Nascimento, embora com sinais trocados. Ele é o pai amoroso e o líder carismático, mas involuntariamente expõe família e companheiros ao perigo que sua caçada pela polícia deflagra. É o guerrilheiro ético e poético, dotado de alvos certos e não aleatórios, mas que, na hora do "olho por olho", assume com ênfase, como num desabafo: "É terrorismo, sim!".

PUBLICIDADE

Baseando-se no livro Marighella – o Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, de Mário Magalhães, Wagner Moura ateve-se aos cinco últimos anos da vida do baiano Carlos (1964 a 1969), quando ele manda o filho para a Bahia, funda a Aliança Libertadora Nacional e se insurge contra a oposição sem armas do Partido Comunista Brasileiro. Em cenas de ação eletrizantes, o vemos participar de uma apropriação de armas do Exército num trem em movimento e de um assalto a banco no centro de São Paulo. O famoso episódio de seu baleamento e prisão no interior de um cinema do Rio é reconstituído de maneira primorosa, assim como várias refregas entre guerrilheiros e policiais nas ruas da cidade.

Apesar do título personalizado, Marighella abre seu compasso para abranger um entorno não menos importante. No âmbito da ALN, as figuras mais próximas do líder "Preto" (Seu Jorge) são personagens igualmente sólidos, como o compenetrado "Branco" (Luiz Carlos Vasconcelos), o turbulento "Humberto" (Humberto Carrão), o tenso "Jorge" (Jorge Paz) e a intrépida jovem "Bella" (Bella Camero). Em paralelo, estão o Frei "Henrique" (Henrique Vieira, em papel inspirado no Frei Fernando de Brito, que foi usado como isca para a execução de Marighella em 1969), Lúcio (Bruno Gagliasso), o sádico delegado do DOPS que corresponde a Sérgio Fleury e similares, e um agente americano (Charles Paraventi) que faz a ligação entre a ditadura e a CIA.

PUBLICIDADE

Uma das muitas qualidades do filme é seu equilíbrio entre ação e intimismo. O roteiro privilegia as relações entre os ativistas, com momentos de descontração e toques sugestivos do que era viver em perigo nos anos 1960. Acaracterização de época não podia ser mais adequada no que tange à produção logística e a detalhes de figurinos e aparências pessoais. Quando enfoca a dinâmica física, Wagner imprime o máximo de realismo, sem se intimidar com os muitos tiroteios e cenas de espancamento e tortura. Aquele era um Brasil feio e duro, que se mostrava principalmente nas células e nos porões.

O trabalho de Fátima Toledo na preparação de elenco mais uma vez se mostra essencial para uma representação cheia de vitalidade e verdade cênica. Os atores estão impecáveis dentro de uma moldura técnica igualmente esmerada e desprovida de estilizações desnecessárias. Muito já se discutiu sobre a escalação de Seu Jorge, um negro retinto, para fazer Marighella, que era um negro claro. A escolha se justifica não somente pela intenção de sublinhar o traço afro-brasileiro do personagem, mas também pela autoridade que o ator pode conferir ao papel.

PUBLICIDADE

Além do recorte biográfico e de um insight na intimidade da luta armada, Marighella pretende influenciar na disputa de narrativas que hoje se renova quanto ao lugar da ditadura pós-1964 e dos que lhe fizeram resistência. Nesse aspecto, saltam aos olhos as cenas que Wagner Moura escolheu para se sucederem à da eliminação de Marighella e encerrarem o filme. São mensagens de vitória contra a morte e contra o medo. São indícios de que a luta haveria de continuar. Marighella é um filme que acredita.

Nota: Se você vir o filme e gostar, deixe sua nota na página do IMDb. Os bolsonaristas fizeram campanha para derrubar a cotação do filme.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.