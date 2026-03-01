TV 247 logo
        Matem o ditador

        Retrato de um tirano cruel, vaidoso e violento, marcado por racismo, guerras e perseguições, que governa pelo medo e pelo sangue

        Restos de um carro após um ataque conjunto de Israel e dos EUA a um prédio em Teerã, Irã, em 28 de fevereiro de 2026. (Foto: Amir Kholousi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

        Ele não aceita críticas ou discordâncias. Pune quem ousar criticá-lo ou discordar de si com a prisão ou a morte.

        Persegue etnias, é racista, impõe torturas aos seus alvos diante de um mundo estarrecido. Confina-os em masmorras, privados até de comida.

        É expansionista, gosta da guerra, gosta de oprimir povos sobre os quais lança anátemas. Se “preciso”, mata crianças.

        É vaidoso, ridiculamente vaidoso. Vive exaltando a própria aparência sob os aplausos dos eunucos que o rodeiam.

        É estúpido. Suas estratégias econômicas, geopolíticas e militares são um desastre.

        É insensível. Não teme oprimir, humilhar, torturar ou matar até uma criança em nome de seus "valores

        É traiçoeiro. Usa os que chama de “amigos” enquanto são úteis e os descarta sumariamente quando já não lhe têm serventia.

        A própria mãe o odiava. 

         Odeia a ciência, mas ama a tecnologia. Como eu disse, é burro. 

         Já que está na moda matar ditadores, poderiam livrar o mundo desse flagelo. Antes que seja tarde.

        * Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.