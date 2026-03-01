Matem o ditador

Ele não aceita críticas ou discordâncias. Pune quem ousar criticá-lo ou discordar de si com a prisão ou a morte.

Persegue etnias, é racista, impõe torturas aos seus alvos diante de um mundo estarrecido. Confina-os em masmorras, privados até de comida.

É expansionista, gosta da guerra, gosta de oprimir povos sobre os quais lança anátemas. Se “preciso”, mata crianças.

É vaidoso, ridiculamente vaidoso. Vive exaltando a própria aparência sob os aplausos dos eunucos que o rodeiam.

É estúpido. Suas estratégias econômicas, geopolíticas e militares são um desastre.

É insensível. Não teme oprimir, humilhar, torturar ou matar até uma criança em nome de seus "valores

É traiçoeiro. Usa os que chama de “amigos” enquanto são úteis e os descarta sumariamente quando já não lhe têm serventia.

A própria mãe o odiava.

Odeia a ciência, mas ama a tecnologia. Como eu disse, é burro.

Já que está na moda matar ditadores, poderiam livrar o mundo desse flagelo. Antes que seja tarde.