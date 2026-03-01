Matem o ditador
Retrato de um tirano cruel, vaidoso e violento, marcado por racismo, guerras e perseguições, que governa pelo medo e pelo sangue
Ele não aceita críticas ou discordâncias. Pune quem ousar criticá-lo ou discordar de si com a prisão ou a morte.
Persegue etnias, é racista, impõe torturas aos seus alvos diante de um mundo estarrecido. Confina-os em masmorras, privados até de comida.
É expansionista, gosta da guerra, gosta de oprimir povos sobre os quais lança anátemas. Se “preciso”, mata crianças.
É vaidoso, ridiculamente vaidoso. Vive exaltando a própria aparência sob os aplausos dos eunucos que o rodeiam.
É estúpido. Suas estratégias econômicas, geopolíticas e militares são um desastre.
É insensível. Não teme oprimir, humilhar, torturar ou matar até uma criança em nome de seus "valores
É traiçoeiro. Usa os que chama de “amigos” enquanto são úteis e os descarta sumariamente quando já não lhe têm serventia.
A própria mãe o odiava.
Odeia a ciência, mas ama a tecnologia. Como eu disse, é burro.
Já que está na moda matar ditadores, poderiam livrar o mundo desse flagelo. Antes que seja tarde.
* Este é um artigo de opinião, de responsabilidade do autor, e não reflete a opinião do Brasil 247.