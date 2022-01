"Parece título de filme de Clint Eastwood ou de James Bond, mas foi a ordem que o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, deu", diz Alex Solnik edit

Por Alex Solnik

Parece título de filme de Clint Eastwood ou de James Bond, mas foi a ordem que o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, deu, hoje, às tropas do governo que não conseguem conter a rebelião que explodiu no maior país da Ásia Central, espremido entre a Rússia e a China e está produzindo um banho de sangue de proporções ainda desconhecidas.

“Matem sem avisar” disse ele. “São bandidos terroristas, eles têm que ser destruídos”.

Ele já havia decretado, anteontem, estado de emergência e toque de recolher por duas semanas.

Nem a repressão violenta, nem a redução drástica do preço do GLP, pivô oficial da insurreição, aplacaram a fúria dos protestos.

