Max Planck contra a desumanização do século

Quando o século XXI transforma cientistas em celebridades instantâneas, gurus de tecnologia em bilionários e algoritmos em novos oráculos da humanidade, a vida de Max Planck surge como um lembrete desconfortável: inteligência não imuniza ninguém contra a dor. E talvez seja justamente aí que resida a parte mais importante de sua história.

A imagem pública de Planck costuma ser resumida à física quântica, aos cálculos que alteraram definitivamente o entendimento humano sobre matéria e energia. Mas existe algo muito maior escondido atrás das fórmulas. O homem que ajudou a inaugurar a ciência moderna atravessou uma sucessão de tragédias pessoais capazes de destruir emocionalmente quase qualquer pessoa.

Sua esposa morreu em 1909. Um filho foi morto na Primeira Guerra Mundial. As duas filhas gêmeas morreram durante partos, em episódios separados. O último filho sobrevivente acabaria executado pelos nazistas em 1945, acusado de envolvimento na conspiração contra Hitler.

É impossível olhar essa sequência de perdas sem perceber uma ironia brutal da história. Enquanto a Europa produzia avanços científicos sem precedentes, produzia também campos de batalha, regimes totalitários e uma escala industrial de sofrimento humano.

O século que revelou a relatividade, os avanços da medicina, a aviação moderna e a física nuclear foi o mesmo que construiu Auschwitz, Hiroshima e duas guerras mundiais. A civilização avançava tecnologicamente enquanto fracassava moralmente.

Planck compreendeu isso antes de muita gente.

Talvez por essa razão nunca tenha transformado ciência em religião. Manteve ao longo da vida uma espiritualidade discreta, sem fanatismo e sem arrogância intelectual. Sua frase mais conhecida continua atual num tempo dominado pela idolatria tecnológica:

“Para os crentes, Deus está no começo; para os físicos, Ele está no fim de todas as considerações.”

A declaração possui enorme profundidade porque desmonta uma falsa guerra criada nas últimas décadas. Ciência e espiritualidade não precisam ser inimigas. O verdadeiro conflito talvez seja outro: civilização versus barbárie.

As descobertas de Planck ajudaram a abrir caminho para praticamente toda a revolução tecnológica contemporânea. Sem a física quântica não existiriam semicondutores, computadores modernos, lasers, ressonância magnética, satélites, fibras ópticas nem a arquitetura tecnológica que sustenta a internet e a inteligência artificial.

Mas talvez sua maior contribuição não esteja apenas na ciência.

Planck nos obriga a perceber que a realidade é muito mais complexa do que nossos sentidos conseguem captar. O universo não funciona segundo certezas absolutas, rigidez mecânica ou explicações simplistas. Existe profundidade invisível sob aquilo que aparenta ser sólido, definitivo e permanente.

Essa percepção possui implicações humanas gigantescas.

Num tempo dominado por polarizações, julgamentos instantâneos e opiniões histéricas nas redes sociais, a física inaugurada por Planck nos ensina humildade intelectual. Ensina que a realidade raramente cabe em respostas simples. Ensina que o invisível muitas vezes governa o visível.

Também nos ajuda a compreender algo essencial sobre a própria existência humana: fragilidade não significa fraqueza.

Planck perdeu quase tudo o que um homem poderia perder. Ainda assim, continuou cultivando música, amizade, contemplação da natureza e disciplina moral. Não se refugiou no ressentimento. Não transformou sofrimento em espetáculo. Não passou a odiar o mundo.

Hoje, enquanto empresas prometem inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas, seguimos incapazes de resolver problemas elementares da condição humana. As máquinas escrevem textos, produzem imagens, analisam diagnósticos médicos e operam bolsas financeiras em microssegundos. Mas continuam incapazes de substituir compaixão, caráter, coragem moral ou capacidade de suportar perdas.

E é exatamente nesse ponto que Max Planck se torna contemporâneo.

Sua grandeza não nasceu apenas das teorias que revolucionaram a física. Nasceu também da serenidade com que atravessou a devastação pessoal sem abandonar delicadeza, disciplina e humanidade.

Num tempo obcecado por desempenho, produtividade e automação, talvez a verdadeira sofisticação humana continue sendo algo muito mais raro: permanecer humano depois do sofrimento.