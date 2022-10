Apoie o 247

ICL

Mensagem aos Petistas e seus seguidores;

Olá prezados , sou João Alexandre Goulart e faço parte do exército do PDT liderados por Carlos Lupi e Ciro Gomes.

Neste momento marchamos rumo a sua trincheira para somar forças, oferecer resistência e derrotar o inimigo maior.

Sabemos que temos nossas diferenças mas o momento não é propício para discussões porque entendemos que temos que vencer uma guerra que talvez seja umas das mais importantes dos últimos tempos no Brasil.

A guerra contra a impunidade, a fome , a democracia , a soberania nacional, a saúde pública de nosso povo, da educação e do meio ambiente.

Da mesma forma que estivemos presentes na última batalha o fazemos novamente.

Desta vez estamos sinalizando e contribuindo com 3 pautas importantes de nosso Projeto de Nação sobre a promessa de serem executadas após a vitória.

1) São elas: o programa de renda mínima de R$ 1.000 por família.

2) A renegociação de dívidas no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) e o projeto de educação em tempo integral.

Assumir a defesa do chamado “código brasileiro do trabalho”. Trata-se de uma atualização da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) idealizada pelo líder sindical e presidente municipal do PDT em São Paulo, Antonio Neto, e inscrita no programa de governo que Ciro propôs.

Em suma, o “código brasileiro do trabalho” ajustaria a legislação a tratados assinados pelo Brasil com a OIT (Organização Internacional do Trabalho) e garantiria direitos a trabalhadores de aplicativo.

Esperamos mais uma vez que se lembrem de nossa coalizão na união de forças no futuro e tenham também a capacidade de retribuir caso um dia sejamos nós quem venha precisar de vocês.

Até a vitória!!

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.