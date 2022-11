Mensagem para Casemiro da Seleção Brasileira de Futebol

Apoie o 247

ICL

Prezado Casemiro. Inicialmente, gostaria de deixar claro que estou torcendo para que o Neymar Jr se recupere e, sem exceções, o grupo de convocados para a Copa 2022, consiga trazer o Hexa para nós brasileiros. Dito isso, gostaria de discorrer sobre algumas opiniões que você emitiu sobre o “garoto” Neymar.

Casemiro, concordo plenamente quando você diz que educação vem de berço e que desejar o mal para qualquer pessoa é muito grave. Digo mais, desejar o mal para alguém mostra falta de sensibilidade humana, é cruel e desumano. Fico pensando qual é o sentimento de um pai ou uma mãe que perdeu um filho ou filha asfixiado por falta de oxigênio na pandemia da covid aqui no Brasil, ou ao contrário, filhos e filhas que tiveram seus pais falecendo nesta mesma situação. Também fico revendo mentalmente a cena, amplamente divulgada, do Presidente do Brasil dando risadas e zombando de quem morreu sufocado nos corredores dos hospitais brasileiros. Fico imaginando as famílias que perderam bebês, crianças e jovens por falta de vacinas negadas pelo Presidente. Fico imaginando as mulheres grávidas que faleceram no leito dos hospitais por vítimas da covid. Fico imaginando as avós e avôs que poderiam estar apreciando a Copa 2022, mas, que devido ao negacionismo do Presidente do Brasil, já não estão aqui. Casemiro, você consegue colocar-se no lugar dessas famílias enlutadas?

Pois bem Casemiro, quando Neymar Jr escolheu apoiar publicamente quem preside o Brasil, também indiretamente apoia: negacionismo da ciência, ditadura militar de 64, que torturou e assassinou brasileiros e brasileiros, nazismo, racismo, misoginia, homofobia, pedofilia, violência, armamento, mortes e desrespeito à vida humana.

Pois bem Casemiro, quando Neymar Jr escolheu apoiar publicamente quem preside o Brasil, também indiretamente está apoiando os seguintes itens: negacionismo da ciência, ditadura militar de 64, que torturou e assassinou brasileiros e brasileiros, nazismo, racismo, misoginia, homofobia, pedofilia, violência, armamento, mortes e desrespeito à vida humana...conforme defende publicamente o Presidente Bolsonaro.

Casemiro, ao apoiar publicamente um desumano como o Presidente do Brasil, Neymar está defendendo o bem ou o mal para a povo brasileiro?

Gostaria de lembrá-lo que você é uma pessoa pública e, suas opiniões reverberam entre crianças e adolescentes. Você, assim como Neymar, são ídolos para toda uma geração e a opinião de vocês tem um peso simbólico muito grande.

Reafirmo meu desejo de pronta recuperação ao Neymar e que ele, juntamente com todo grupo, possa trazer o Hexa para o Brasil.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.