Mente confiante e coração florido: modo de ser e viver

Aqui quero expressar a minha grata confirmação de sentimento verdadeiro diante de duas novidades que me foram muito significativas.

Primeiro, a manifestação do Voto em Lula do carcereiro que o vigiou por todo esse tempo da sua carceragem injusta e desumana que foi de longos 580 dias!

Ele se chama Jorge Chastalo Filho, ex-chefe do Núcleo de Operações da Polícia Federal em Curitiba e ocupa hoje o posto de adido especial em Lima no Peru.

“Diante da tragédia que estamos vivendo, eu declaro voto (em Lula) com todo vigor do meu peito. Eu admiro a sensibilidade de sua preocupação com a pobreza, com a desigualdade social, com o bem-estar das pessoas, tudo isso se mostrou algo muito verdadeiro nele e foi algo que me marcou. Nunca o vi deprimido, na carceragem era um sujeito humilde que sempre demonstrou gratidão e compaixão por quem estava ali com ele”.

Chastalo afirma não gostar de ser encaixado em “tipos ideológicos de esquerda ou de direita” mas disposto a se arriscar e arcar com as consequências da sua manifestação na condição de funcionário público, indignado em relação à qualidade do atual governo que considera abominável e até com nojo.

“Diante deste absurdo que a gente tá vivendo, de ataque à democracia, essa falta de civilidade, de desamor gigante, de ódio estimulado entre as pessoas, tenho absoluto desprezo pelo governo que está aí. Como disse um dia Ulisses Guimaraes, tenho nojo”.

Segundo, a manifestação pública e coletiva dos quatro economistas considerados os Pais do Plano Real no Governo do Fernando Henrique Cardoso: Edmar Bacha, Pedro Malan, Lara Rezende e Arminio Fraga.

Claro, eles não são de esquerda e não têm nada a temer, devem estar bem com a vida feita. Mas confiam no Lula como único político capaz pela sua experiência e competência, sensibilidade e caráter para negociar com o capital e o mercado, respeitar o Congresso e os Poderes Constituídos sem ressentimentos ou empáfias, apenas pensando no desenvolvimento econômico, justiça social e preocupação com a natureza que se estenda por todo Brasil e que sirva de exemplo para o Mundo.

Terceiro, estava quase esquecendo, o abraço do FHC em Lula, que me fez lembrar Franco Montoro e Mario Covas, fundadores do PSDB bem como o aceno da Simone Tebet do PMDB que me faz lembrar Ulisses Guimaraes e Dante de Oliveira, que, por sinal era de Mato Grosso, o que não o impediu de ser o autor da emenda que permitiria eleições diretas para presidente. A emenda, infelizmente, foi derrotada por um Congresso ainda refém da ditadura.

Lula será um presidente mais forte que o inominável se for eleito, porque age com diálogo, compromissos, grandeza de espírito, alma serena e coração incansável para nos libertar da ignorância manipulada pela extrema-direita.

NAMASTÊ!

