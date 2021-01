Mentira, volver

"Para parar de mentir, os militares precisariam de ter tido um lapso de formação. A única medida possível para parar essa cadeia de alienação é a intervenção direta do poder civil nessas escolas de formação, com interrupção de atividades, mudança radical de currículos e, principalmente, do perfil dos educadores envolvidos", analisa Leandro Fortes, do Jornalistas pela Democracia edit