Mentiras, operações de bandeira falsa e assassinatos extrajudiciais: resistindo aos ataques dos EUA à Venezuela

Ao implantar a maior armada naval vista no Mar do Caribe em décadas, o governo Trump passou os últimos meses intensificando a agressão de longa data dos EUA contra a Venezuela. Baseada na falsidade de que a Venezuela é um narco-estado comandado pelo inexistente Cartel de los Soles, a frota compreende pelo menos treze navios de guerra, incluindo três destróieres de mísseis guiados, cinco navios de apoio, um submarino nuclear e o USS Gerald Ford.

Este último, o maior porta-aviões do mundo, é capaz de transportar mais de 75 aeronaves militares e uma série de ativos bélicos. No total, os EUA implantaram pelo menos 16.000 militares na frota. O Pentágono também está atracando navios de guerra e movimentando material de guerra através de Porto Rico e Trinidad e Tobago, e muito provavelmente através da Guiana e de outras ilhas caribenhas.

Essas manobras são um esforço descarado para mudança de regime por meio de agressão militar direta, um sonho compartilhado por todas as administrações dos EUA desde que Hugo Chávez foi eleito presidente da Venezuela em 1999. Esse objetivo sempre foi impulsionado pelo desejo de depor um estado socialista em seu quintal e controlar as maiores reservas de petróleo do planeta.

De sanções a mísseis

Governos estadunidenses consecutivos infligiram dolorosas sanções à Venezuela, com o objetivo de asfixiar a economia e causar danos horríveis a sua população e a milhões de pessoas. Eles bloquearam as exportações de petróleo da Venezuela, levando a um declínio catastrófico na receita petrolífera (em 99 por cento), e as importações, incluindo alimentos, peças de reposição, combustível, medicamentos e outros itens essenciais. As sanções também expulsaram a Venezuela efetivamente do sistema financeiro mundial: os EUA confiscaram os ativos da Venezuela nos EUA, enquanto seus cúmplices europeus congelaram o acesso a ativos mantidos em seus bancos.

Como resultado, em 2018, a inflação na Venezuela atingiu 1,5 milhão por cento. Um relatório de 2019 estimou que 40.000 pessoas haviam morrido como resultado das sanções nos dois anos anteriores. Levados ao desespero, cortejados pela direita venezuelana e seguindo falsas promessas de traficantes de empregos nos EUA e na América Latina, vários milhões de venezuelanos deixaram o país entre 2015 e 2020. Cerca de um milhão retornaram desde então.

Mais recentemente, Trump afirmou que os EUA estão engajados em um "conflito armado" com cartéis de drogas que rotulou como organizações terroristas – designando assim pessoas acusadas por os EUA de traficantes como "combatentes ilegais". Aviões de guerra dos EUA bombardearam mais de 20 pequenas embarcações no Pacífico, matando 83 civis da Venezuela, Colômbia, Equador, Trinidad e ilhas vizinhas, muito provavelmente pescadores ou comerciantes.

Autoridades do governo dos EUA não produziram nenhuma evidência de tráfico de drogas nem prenderam supostos traficantes. Essas mortes arbitrárias, na ausência de uma guerra declarada ou de devido processo judicial, constituem execuções extrajudiciais. De acordo com especialistas da ONU, elas podem configurar crimes internacionais e violar leis fundamentais de direitos humanos internacionais.

Ameaças explícitas e veladas

O desdobramento naval dos EUA segue uma pressão crescente sobre o governo venezuelano. Em agosto, o Departamento de Justiça dos EUA aumentou a recompensa existente pela cabeça do presidente Maduro de US$25 milhões para US$50 milhões, seguida pela implantação da frota de guerra.

No mesmo mês, autoridades venezuelanas apreenderam enormes estoques de explosivos, munições, metralhadoras, detonadores e granadas em esconderijos em cinco cidades. A apreensão desses arsenais frustrou um componente chave de um suposto plano: ataques terroristas que seriam retratados internacionalmente como uma "insurreição popular" – que teria sido apoiada pela armada estadunidense convenientemente posicionada ao redor da Venezuela. No passado, sabotagens de infraestrutura crítica em todo o país foram ligadas a apoiadores de líderes da oposição.

Enquanto isso, Trump anunciou que a guerra marítima às drogas evoluiria para atingir alvos terrestres dentro da Venezuela, e aviões de combate dos EUA voaram provocativamente perto da costa venezuelana. Trump também autorizou a CIA a conduzir operações secretas dentro da Venezuela. A atracação do USS Gravely em Port of Spain, Trinidad e Tobago, na fronteira do território venezuelano, levou o governo venezuelano a anunciar a captura de mercenários que, alega, estavam planejando um ataque de "bandeira falsa" a partir de dentro do país. Tal ataque forneceria um pretexto para um confronto militar total na região.

A Venezuela tem respondido às ameaças dos EUA com uma mobilização massiva das forças armadas e da milícia popular, uma força civil com status constitucional formada por voluntários. Centros de recrutamento de voluntários para treinamento militar aumentaram o efetivo da milícia. Qualquer expectativa dos EUA de que suas táticas de intimidação levariam a deserções e divisões dentro da aliança cívico-militar bolivariana parece infundada.

Agora, Trump e o Secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, estão expandindo as ameaças contra a Venezuela para incluir alvos ligados a cartéis na Colômbia e no México. Trump designou a Colômbia como "que não coopera" e disse que bombardearia o México se isso impedisse o tráfico de drogas. A administração tentou sustentar ainda mais sua vacilante "guerra às drogas" acusando Maduro de traficar fentanil para os EUA. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum e seu homólogo colombiano Gustavo Petro rejeitaram veementemente essas alegações ridículas, ao mesmo tempo que denunciavam a ameaça militar dos EUA contra a Venezuela e toda a América Latina e o Caribe. O presidente Lula, do Brasil, também se pronunciou contra a ação militar dos EUA na região.

Resposta coordenada

Uma cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) em setembro também denunciou o desdobramento militar dos EUA na região. Lá, uma dimensão crucial da estratégia de resposta da Venezuela ficou clara: isolar os EUA politicamente apelando aos princípios da Carta da ONU da igualdade soberana dos estados e à declaração de 2014 da CELAC da América Latina como Zona de Paz, e à denúncia de ameaças de força e execuções extrajudiciais.

O coro internacional contra a agressão militar dos EUA cresceu desde então mundialmente, com a ONU, especialistas da ONU, o G77+China, a Cúpula CELAC-UE, os países da ALBA-TCP, parlamentares de nações latino-americanas, Rússia e China no Conselho de Segurança da ONU e o Grupo de Puebla todos ecoando preocupações. O Papa Leão XIV, referindo-se diretamente à tensão no Caribe, declarou que "ninguém ganha com a violência". Até o The New York Times observa que "Trump está profundamente focado nas reservas de petróleo da Venezuela" – ecoando a admissão aberta da representante republicana Maria Salazar de que a mudança de regime "é o objetivo número um desta administração do ponto de vista econômico".

No entanto, em 14 de novembro, o Secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, nomeou a campanha militar em andamento de Operação Lança do Sul e afirmou seu objetivo como remover "narcoterroristas de nosso Hemisfério". Novos exercícios militares conjuntos entre as forças dos EUA implantadas e as forças armadas de Trinidad e Tobago, a apenas sete milhas da costa da Venezuela, estão em andamento.

À medida que a opinião mundial se volta contra uma invasão dos EUA à Venezuela, todos nós devemos fazer campanha para que o Reino Unido se junte ao coro e defenda a América Latina como uma região de paz, pedindo solidariedade intensificada com a Venezuela neste momento extremamente perigoso.