Mentiras verdadeiras

O vídeo protagonizado por Michelle Firmo Bolsonaro, ontem, na hora do jogo Brasil x Escócia, a princípio, foi como se o terremoto na Venezuela tivesse ecoado por aqui. Mas isso foi só no início, porque sabemos que por trás de Michelle estão dois personagens da política tupiniquim que, de bobo, não possuem nada.

Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, percebendo que entre o eleitorado feminino o pré-candidato Flávio Bolsonaro não tem performado bem, entraram no modo “mentiras sinceras me interessam” e permitiram que Michelle fizesse um desabafo público e expusesse toda a sua mágoa contra os enteados 01 e 03.

Michelle pode ter crescido politicamente e ter se libertado da “espinha na garganta”, mas, internamente, não fez mais do que servir de maquiagem para a imagem suja de Flávio entre mulheres e evangélicos.

Sem o consentimento dos caciques do PL e dos próprios enteados, Michelle jamais teria coragem de gravar e publicar o vídeo que, em quase trinta minutos de duração, tentou passar a imagem de uma mulher independente e sóbria, adjetivos que não cabem em sua vida privada.

A verdade sobre as brigas da família foi parcialmente esclarecida, como o imbróglio das candidaturas ao Senado e ao governo do estado do Ceará, onde os Bolsonaro apoiam Ciro Gomes – PSDB – para governador e Alcides Fernandes – PL – para o Senado.

Michelle é contra essa aliança porque não esquece as acusações e xingamentos de Ciro contra o clã, incluindo o famoso “os filhos de Bolsonaro são ovos de serpente nazistóides”. O ovo da serpente é uma metáfora criada por William Shakespeare em sua peça Júlio César. Os candidatos de Michelle no Ceará são Eduardo Girão – Novo – para o governo e Priscila Costa – PL – para o Senado.

O míssil foi lançado na candidatura abatida de Flávio Bolsonaro na tentativa de conter o desgaste de sua imagem. Agora, vamos aguardar um pedido de “desculpas” do senador e uma aproximação com a madrasta ainda na coleira, mas empoderada pelo desabafo.