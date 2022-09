Mentiroso e perverso, Paulo Guedes diz que País afundará se o outro lado (Lula) vencer as eleições

Guedes é o coveiro do País e já disse algumas vezes em encontro com empresários que o presidente fascista e ultraliberal deu ordem para tirar o Estado do povo edit

"O peso do estado é muito grande. A orientação do presidente (Jair Bolsonaro) desde o início é: vamos desonerar, reduzir, simplificar, tirar o Estado do povo brasileiro". (Ministro da Economia Paulo Guedes, porta-voz e testa de ferro da burguesia escravocrata, que mama gulosamente nas tetas do Estado em um tempo de 522 anos).

"Todo mundo está achando que, tão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo – dois anos sem aumento de salário". (Ministro da Economia Paulo Guedes em reunião ministerial, a tratar os servidores públicos como inimigos, ao negar-lhes aumento salarial, como o faz com o povo brasileiro).

Desmantelar o Estado nacional é a ordem dada nesses quase quatro anos, terríveis e tenebrosos, com os generais elitistas e entreguistas que apoiam o fascista Jair Bolsonaro no poder, sendo que o especulador e inútil, Paulo Guedes, está a fazer com louvor o desmonte do Estado, em uma tirania que deveria, se o País fosse civilizado e justo, levá-lo à cadeia, porque o lugar de gente moralmente perigosa e tóxica à sociedade como o Paulo Guedes é, sem sombra de dúvida, a cadeia. Ponto.

A lógica dessa incontrolável delinquência por parte das autoridades deste País que estão no poder é a entrega dos recursos nacionais a especuladores brasileiros e estrangeiros. Paulo Guedes é useiro e vezeiro em propiciar o mal-estar social e garantir que a grande iniciativa privada sugue os recursos da sociedade brasileira, em um ataque aos seus direitos como jamais ocorreu, inclusive a retirar-lhe direitos de reposição salarial, sonegar-lhe o emprego, extinguir programas sociais vitoriosos, não repor a inflação e não dar aumento aos servidores públicos durante anos, a massacrar os trabalhadores e aposentados, que, sem dinheiro e acesso ao consumo, acarretam o fechamento do círculo maldito e perverso da falência de micro, pequenas e médias empresas, que são os dínamos da economia até em âmbito mundial, pois são as que mais empregam.

Porém, como já disse antes, o ministro Paulo Guedes só pensa em privatizar e, com efeito, também afastar os empresários e pequenos empreendedores dos bancos públicos e de fomento, já que coartífice de um governo ultraliberal que somente pensa em atender os propósitos nada republicanos da iniciativa privada, principalmente o setor de bancos, que Paulo Guedes é umbilicalmente ligado. Portanto, a orientação é desmantelar o Estado, a tirá-lo do povo brasileiro, que, paradoxalmente, o sustenta por meio de impostos.

É mole ou quer mais, cara pálida? Você aí, de classe média, que paga mico por se achar parte dos interesses econômicos e de classe social da alta burguesia, e fica depois como um parvo com medo de perder seu emprego, não vai tomar alguma atitude na vida? Não vai, acho eu... A verdade é que esse tipo de gente por ser leviano e tão analfabeto político não sabe nem a qual classe social realmente pertence. Porém, a luta de classe existe. Ela é inexorável! Quem dorme com morcego, meu irmão, acorda de cabeça para baixo! Ou galinhas que nadam com os patos morrem afogadas!

Por sua vez, o pior ministro da Economia (Fazenda) que este País já teve no poder, o banqueiro ultraliberal, mentiroso e perverso, Paulo Guedes, afirmou recentemente a seguinte insanidade: “O outro lado (PT e seus aliados) levará o País à miséria”. E completou sua sandice e má-fé intelectual o banqueiro que odeia os pobres e considera que o Brasil não pode ter empresas públicas de ponta, mas sim os estrangeiros: “Estamos deixando arrumadinho (o País), mas dá para afundar bastante”.

Seria cômico se não fosse sádica e trágica a administração de Paulo Guedes à frente da economia brasileira nesses quatro tenebrosos anos em que parte da população brasileira, de maneira irresponsável e inconsequente, resolveu elevar a presidente da República um político de perfil fascista como Jair Bolsonaro, muito pior do que ser medíocre, de atuação parlamentar lamentável e desprovida de quaisquer decências e ações produtivas, no que lhe cabe a responsabilidade de preservar os interesses da maioria da população brasileira, principalmente a mais pobre.

A verdade que Paulo Guedes é o principal e mais importante testa de ferro das plutocracias internacional e nacional a agir no País como agente público e oficial. Ele está aí somente para garantir o butim ao grande capital financeiro do que ainda resta de estrutura do Estado brasileiro, em uma pilhagem sistemática e criminosa contra as empresas públicas de inúmeros segmentos e setores, inclusive as estratégicas, bem como combate os direitos dos trabalhadores e dos aposentados, de maneira que se tornou responsável pelo único “programa” desse governo traidor e de lesa-pátria.

“Programa” que se concretiza nas privatizações, de algo que já está pronto e que não teve a participação decisiva de empresários, geralmente entreguistas e colonizados, como comprovam em suas declarações absurdas e alienadas quando falam de economia. As privatizações ocorridas no Brasil são as formas mais terríveis de tirar o Estado nacional do povo brasileiro. Quando se entrega um ativo público pago com o dinheiro de gerações de brasileiros, o Estado se fragiliza perante o exterior e a iniciativa privada, sendo que aumentam as dificuldades para atender a população, que, como ocorre agora, está a passar fome por causa da política econômica draconiana de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro.

Guedes é o coveiro do País e já disse algumas vezes em encontro com empresários, que o presidente fascista e ultraliberal deu ordem para tirar o Estado do povo, o que está a ser feito, de maneira sórdida e perversa ao praticamente paralisar as obras de infraestrutura em todo o País, além de extinguir todos os programas de proteção e inclusão social, assim como o Estado parou de investir, por intermédio de gigantescos cortes nos orçamentos das escolas e universidades públicas, da saúde, da cultura, da reforma agrária, do meio ambiente e da ciência e tecnologia, sendo que os índios, os quilombolas e os povos rurais e das florestas estão à mercê de bandoleiros armados que cometem crimes e desatinos de toda ordem, sem sequer serem incomodados pelas polícias e pela Lei.

Paulo Guedes, como eu disse anteriormente, é um perverso e irresponsável, sendo que sua perversidade tem de ser duramente combatida para o bem da sociedade. Chega a ser tal sujeito um inconsequente quando em cargo da alto poder decide monocraticamente que o governo militarista e ultraliberal tem de se livrar de suas empresas públicas, além de fazer contingenciamentos orçamentários ou de recursos financeiros em razão de privilegiar o grande capital em prejuízo da sociedade.

A sociedade brasileira está duramente a ser punida e prejudicada, mesmo a pagar bilhões de reais todos os anos em impostos para que um banqueiro arrogante, folgado e alienado como o Paulo Guedes, que não passa de um reles sacripanta endiabrado, decida bloquear o dinheiro público da sociedade civil, para que um monte de vagabundos, que dominam a banca internacional e nacional, sejam privilegiados com fortunas, como acontece, agora, com os acionistas riquíssimos da Petrobras, a maioria estrangeira e, em especial, norte-americana. Ou seja, a parte do leão do dinheiro da Petrobras e de outras empresas públicas não é direcionada para o desenvolvimento do Brasil e seu povo, mas sim para enriquecer ainda mais quem já é muito rico.

Que o digam os preços escorchantes dos combustíveis, que estão criminosamente dolarizados e, consequentemente, elevaram-se imensamente os preços dos alimentos e a cesta básica do povo brasileiro, em um crime que tem por finalidade encher os bolsos de acionistas estrangeiros e brasileiros riquíssimos, além de transferir, como se não houvesse o amanhã, as riquezas do País em uma quantidade tão absurda, que dá a impressão que estaos nos tempos do ouro de Minas Gerais, que enriqueceu vários países da Europa.

É simplesmente inacreditável que esse sujeito de nome Paulo Guedes, um agente a serviço da plutocracia de pensamento tosco, que finge estar no mundo da lua para poder se dar bem com seu programa de pilhagem e pirataria contra o País, ainda não esteja na cadeia. Guedes é o maior responsável pelo grandioso roubo contra os interesses da Nação, dos brasileiros, quando lhes são retirados direitos humanos, como ter acesso à alimentação e ao emprego, que são direitos básicos e primários para qualquer sociedade que deseja ser minimamente civilizada. Cadeia para Paulo Guedes é pouco!

Esse brucutu neoliberal é o chefe da economia de um governo que governa somente para os ricos, como tem demonstrado, inequivocadamente, nesses quase quatro anos de muita miséria, violência, descaso e abandono por parte de governantes irresponsáveis e malévolos no que é relativo a melhorar a qualidade de vida da população brasileira e dar sequência ao que falta para que o País tenha uma melhor infraestrutura para atender melhor a sociedade de 215 milhões de brasileiros.

A sociedade de uma potência do agronegócio mundial vergonhosamente composta por dezenas e dezenas de milhões de pobres e miseráveis, sendo que dados oficiais apontam que no Brasil bolsonarista do viciado em grana, Paulo Guedes, existem 33 milhões de pessoas que estão a passar fome, que retornaram humilhantemente ao mapa da fome, além de 107 milhões de brasileiros que tem dificuldade para se alimentar, ou seja, estão também expostos à fome e às humilhações que derivam dela.

E apesar dessa tragédia humanitária, o incompetente Paulo Guedes, o responsável pelos índices de desenvolvimento humano e econômicos mais baixos desde a redemocratização do Brasil, na verdade, é o chicago boy do general sanguinário Augusto Pinochet (Paulo Guedes esteve no Chile e participou da equipe econômica do general ditador), que insiste eternamente no que jamais deu certo, o tal de neoliberalismo, que levou os velhinhos chilenos ao suicídio, arrasou com a Europa na crise econômica de 2008, bem como deixou os Estados Unidos em uma situação econômica tão grave, a causar desemprego em massa no País yankee, além de levar a fome para os segmentos mais fragilizados da sociedade estadunidense.

E aí vem esse indivíduo inconsequente, vazio de qualquer coisa que dignifique o ser humano, a falar sandices e mentiras no que diz respeito a afirmar, mas de olho nas eleições, que vai continuar a privatizar o patrimônio público se o presidente apelidado de Bozo vencer as eleições deste ano. Esse doidivanas não ajudou a construir nada neste País, pois nasceu, cresceu e envelheceu a ser o porta-voz maldito dos interesses dos banqueiros e dos ricos de outros setores da economia brasileira e mundial. Paulo Guedes jamais participou da construção do Brasil, mas participa agora e com muito empenho da desconstrução e destruição do País continental sul-americano.

Tal sujeito, sem eira nem beira e adepto da iniquidade e da inconsequência, na verdade é um tirano econômico, que tem como único propósito cooperar para que um por cento da população mundial acumule riquezas de forma obsessiva e doentia, de maneira que se torna incompreensível para qualquer um que tem a mania de raciocinar entender o porquê de tanto desatino, incongruência, irresponsabilidade e inconsequência por parte de um agiota que no poder se dedica à pilhagem criminosa de um País cujo povo está a passar fome aos milhões.

Mentiroso é o Paulo Guedes, pois cínico e hipócrita, quando diz que se o outro lado vencer (Lula) “o país estará no caminho da miséria”. Trata-se realmente de cretinice em alta potência e grau por parte desse ogro da economia, porque os números econômicos e índices sociais dos governos Lula e Dilma (a exceção foi seu segundo governo, que foi sabotado pelas pautas bombas do Congresso e pela campanha insidiosa de difamação e calúnias por parte da imprensa burguesa) foram muito mais altos do que o governo Bolsonaro, de tal forma que Lula saiu com 87% de aprovação popular, índice mais alto do que, inclusive, Nelson Mandela, quando o líder africano deixou a presidência da África do Sul.

Paulo Guedes é um vivente imprestável, com uma visão tosca e limitada sobre sociedade e desenvolvimento. Há décadas prega o estado mínimo e o lucro privado máximo, a privatização (entrega) de empresas públicas ao capital privado, de preferência o financeiro, a mentir também sobre os mercados de diferentes setores e segmentos controlados por megaempresários, por verdadeiros oligopólios, que escravizam as populações e delas tiram seus mega-lucros, pois que também transformadas em consumidoras, de acordo com a vontade e o desejo desses empresários permitirem se todas as pessoas ou não possam ter acesso ao consumo, como acontece agora no Brasil da pilantragem e da pilhagem em massa de Paulo Guedes e Jair Bolsonaro.

Enfim, não houve nada pior do que o Brasil ter essa gente fascista, mesquinha, ignorante e preconceituosa na Presidência da República, na administração do País. Mentiroso e perverso, o ministro da Economia e da pilhagem do Brasil, Paulo Guedes, diz, na maior cara de pau possível, que o País afundará se o outro lado (Lula) vencer as eleições. É difícil acreditar que uma alta autoridade da República tenha tanta dificuldade mental e sensorial para olhar e perceber a péssima e perversa realidade que ela mesma construiu e entregou ao povo brasileiro. O lugar de Paulo Guedes é na cadeia! É isso aí.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

