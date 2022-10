Merval traduz apoio da Globo a Lula

Apoie o 247

ICL

Na última sexta-feira, 14 de outubro, no final da tarde e começo da noite na Globo News, no programa "Globo News Mais", ancorado por Natuza Neri, com participação de antipetistas históricas como Eliane Cantanhede e Mônica Waldvogel, a torcida pelo crescimento ou estabilidade de Lula e Bolsonaro no Datafolha era mais que escancarado.

Agora ex-antipetistas, Cantanhêde e Waldvogel eram as mais animadas na torcida por números que afastassem o risco Bolsonaro, o que, devido às ameaças do atual presidente de fechar a Globo, significa a manutenção dos empregos delas.

Deveria ser ocioso dizer o que há muito vem sendo sentido na programação e nas publicações da Globo, como no jornal que leva o nome da emissora, mas a resistência dos grupos mais ideológicos em olhar e enxergar e em ouvir e escutar segue gigantesca, como sempre acontece com o extremismo ideológico.

O Jornal Nacional ter declarado Lula inocente de todas as acusações contra si na Justiça, conforme a locução de William Bonner na sabatina ao ex-presidente, e com o noticioso tendo feito um ataque frontal e duro a Bolsonaro também em sabatina, deveriam encerrar a questão, mas a cegueira ideológica não permitiu a muitos enxergar os fatos.

Mas surge nova chance de enxergarem: na mesma Globo News, na noite de domingo 17 de outubro, o programa de análise do debate da Band, levado ao ar após o evento, trouxe a batida de martelo sobre o engajamento da emissora em uma candidatura que atraiu até o impensável apoio do maior expoente do Partido Novo, João Amoedo.

Merval Pereira é considerado a voz da Globo e é considerado, também, o maior defensor de Sergio Moro enquanto juiz da Lava Jato, enquanto ministro de Bolsonaro e enquanto candidato a presidente (até que desistisse). E é pela boca de Merval que o martelo do apoio da Globo a Lula foi finalmente batido.

Demonstrando surpresa e indignação, Merval fez a seguinte locução, que você pode ver e ouvir no tuíte abaixo

Vai ter bolsonarista se jogando da borda da terra plana depois desse comentário do Merval sobre o Moro ao lado do Adolf no #DebateNaBand 👇🏼 pic.twitter.com/5Yj6tLbqs3 — George Marques 🇧🇷 (@GeorgMarques) October 17, 2022

Para quem não puder ver o vídeo acima, aí vai a locução do que Merval disse sobre o seu ex-heroi Sergio Moro apoiando Bolsonaro no debate da Band. Abre aspas:

"A presença do Moro como assessor do Bolsonaro no debate [da Band] só mostra uma coisa: que o alvo dele [Moro] sempre foi o Lula. E que ele, depois de ter falado tudo isso sobre o Bolsonaro, é um atestado de que, desde o início [da Lava Jato] estava com esse objetivo"

Era muito previsível que Lula fosse apoiado por praticamente todos os seus adversários e até por vários de seus inimigos políticos se a escolha ficasse entre ele e Bolsonaro. Este que escreve sempre avisou que isso aconteceria não por ter bola de cristal, mas porque, na política e na vida, é imperioso olhar e enxergar, ouvir e escutar.

Este artigo não representa a opinião do Brasil 247 e é de responsabilidade do colunista.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.