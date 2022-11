Apoie o 247

O Brasil democrático terá árdua tarefa em resgatar seus símbolos das mãos daqueles que nunca o respeitaram, mas que usam como disfarce para implantar um sistema fundamentalista teocrata-militar- fascista.

A derrota de Bolsonaro foi o gatilho que disparou o fanatismo dos integralistas, mas não é a causa da existência do movimento. Com ou sem Bolsonaro (with or without), a extrema direita vai seguir atuando, agora com rosto e voz.

O presidente derrotado faz parte do passado, cumpriu a missão de abrir portas e janelas para que o autoritarismo se aproximasse do Estado Democrático de Direito e dividisse o país.

O que assistimos nas ruas nesses dias, foi a histeria colérica de grupos fanatizados, manipulados pelo ultranacionalismo cristão injetado nos discursos inspirados por ideais e práticas fascistas.

Quando exigem intervenção militar, não é para um general assumir o poder pois, na verdade, as fardas também fazem parte do sistema oficial. O pedido de intervenção militar é para impor o terror, garantir o medo e servir de ouvidoria para denúncias como “meu vizinho é petista”.

A Frente Democrática que governará o Brasil a partir de 2023 terá de conviver com a realidade de que o país das trevas não é ficção, ele acordou das profundezas onde ciência, educação, saúde, justiça, democracia, bem-estar social são vistos como lenda.

