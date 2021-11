Apoie o 247

Chios

O marido não roncava, grunhia. Ela tentou protetor auditivo, não funcionou. Fone de ouvido, nada. Uma madrugada, em desespero, calafetou os ouvidos com cera quente. Os guinchos seguiam impedindo-a de dormir. Divorciaram-se. Agora, sofre de insônia por excesso de silêncio.

Esperança

Calma, amanhã não vai ser outro dia – disse o carrasco ao condenado à morte.

Protesto

Posso ser um animal extinto, tudo bem. Todas as metodologias científicas apontam que os dinossauros não existem mais. Posso não ter direito a um presente, nem a um futuro. Mas ao passado, ah, a esse tenho direito, sim. Portanto, dizerem que eu não estava lá quando, sei lá quem, acordou - é correto? É justo? Não, não é. Ninguém pode roubar o tempo de ninguém. Posso estar soterrado, mesmo assim, não vou permitir que cuspam na minha cronologia. Eu estava lá, sim. Quem disse que não atire a primeira rocha! Dinossauro, presente!

Incompletude

Tenho 50 toques para contar uma história atroz. Um dia em...

Ginástica

- ...você pega esse seu braço e encosta no outro braço. Isso. Agora faz o mesmo com as pernas. Encosta uma na outra. Ok. Então pega a outra perna e cruza sobre elas. Não! A outra perna esquerda. É. Por último: desencosta os dois braços e, com os outros dois, se dá um abraço bem gostoso. Aí!

Lágrimas

- Não aguento mais esse nhem-nhem-nhem. Vai ou não vai?

- Calma, você sabe que é sempre assim.

- Devo estar cansado do ofício...

- Olha lá! Parece que agora vai. Ele gritou.

- Sei não, ela parece mais assustada do que...

- Não! Ele esmurrou a mesa. Tá enchendo de secreção!

- Xinga ela, xinga logo!

- Xingou! Vai transbordar, anda, salta!

- Aaaaaahh!

Labirinto

- Morreu do quê?

- Cana.

- Nunca vi beber.

- Perdeu-se no canavial. Quando acharam, urubu já estava pinicando.

Última Tentativa

- Acabou.

- Se eu disser uma coisa, você muda de ideia?

- O quê?

- Falei que meu nome era Jandir. Na verdade, é Josafá.

- O que muda?

- Você acabou com o Jandir, não com o Josafá.

Fórum

- ...a senhora então bateu com um castiçal na nuca de seu marido?

- Foi, seu juiz.

- Por alguma razão?

- Ele trabalha em telemarketing, doutor. Passa o dia inteiro me telefonando. Me lembra de pagar conta, de aniversário de parente distante, de pegar menino na escola, até de que vai chover. É de enlouquecer!

- Absolvida.

Código

Ao ficarem nus, estranhou. Impresso em cima do sexo havia um QR Code.

